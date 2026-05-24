F1: Antonelli vince il Gp del Canada. Ferrari seconda e quarta

AGI – Andrea Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota bolognese si prende il quarto successo consecutivo e approfitta del ritiro di George Russell (per problemi alla sua Mercedes) per salire a quota 131 punti in classifica, a +43 proprio sul compagno di squadra.
Gara vintage di Lewis Hamilton, che la spunta su Max Verstappen (Red Bull) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera in Ferrari. In quarta piazza c'è uno spento Charles Leclerc (Ferrari), che riesce a limitare i danni in un weekend aperto e chiuso con il piede sbagliato.
Ritiri e classifica finale
Ritiro per Lando Norris (McLaren), costretto a fermarsi per un problema al cambio. Fuori dai primi dieci Oscar Piastri, che paga la scelta di McLaren di partire con le gomme intermedie. Completano la top ten Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo.
Le parole di Hamilton
"Ringrazio tutto il team, che mi ha aiutato molto dopo un'annata molto dura. È fantastico tornare sul podio su questa pista e sono contento di aver lottato alla pari con Verstappen. Amo questa pista e questo risultato è molto incoraggiante per le prossime gare. Stiamo lavorando molto per far arrivare altri aggiornamenti, ma fare secondi in un circuito dove contava così tanto la velocità di punta credo sia incoraggiante". Così Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il secondo posto nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026.