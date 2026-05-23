La Mercedes domina le qualifiche Sprint in Canada

AGI - La Mercedes monopolizza le qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di F1 (si corre domenica alle 22). Le Frecce d'Argento confermano le ottime sensazioni date nelle prove libere e si prendono la prima fila con George Russell (1'12"965) davanti ad Andrea Kimi Antonelli (+0"068), che aveva dominato le libere.
Le parole di Russell
"Oggi mi sento alla grande, dopo Miami che è stata difficile. Non ho mai dubitato di me stesso e ho riacquistato sicurezza. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla scorsa gara e siamo riusciti a eccellere, ora ci concentreremo sulla gara di domani. In partenza vedremo cosa succederà sia nella Sprint che in gara lunga", le parole del pilota britannico, bravo a sfruttare un time attack non perfetto del giovane bolognese.
Antonelli ammette l'errore
"Ho fatto un errore nel primo settore. Ho deciso di utilizzare le soft nel primo giro e non è stata una scelta azzeccata. Comunque sono vicino e, considerando il giro che ho fatto, sono soddisfatto. Domani in gara cercheremo di massimizzare, ma con le modifiche fatte la pista è cambiata un po'. Domani sarà un altro giorno", ammette, ai microfoni di Sky Sport, il leader del Mondiale.
McLaren in seconda fila
Seconda fila tutta McLaren con il britannico Lando Norris (0"315) davanti all'australiano Oscar Piastri (+0"334).
Ferrari in difficoltà con le gomme morbide
Le Ferrari non ingranano con le gomme morbide. Dopo un Q1 e un Q2 a livello delle Mercedes con gomma media, le Rosse non si adattano al cambio di mescola e non vanno oltre la terza fila. Lewis Hamilton è quinto a 0"361 davanti a un Charles Leclerc sottotono, sesto a 0"445 e mai in grado di mettere insieme un giro pulito.
La top ten delle qualifiche Sprint
Settima e ottava le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Completano la top ten la Racing Bulls di Arvid Lindblad e la Williams di Carlos Sainz.
Hamilton soddisfatto dei progressi
"Probabilmente è stata la mia miglior qualifica negli ultimi mesi. Abbiamo fatto un grande lavoro con gli ingegneri. Nel Q1 e nel Q2 sono andato abbastanza bene, ma gli altri nel Q3 sono saliti di livello. Aver lavorato al simulatore credo mi abbia aiutato. La macchina è cresciuta molto con gli aggiornamenti, con la stabilità e il bilanciamento che sono migliorati tanto". Così, ai microfoni di Sky Sport, il britannico Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il quinto posto nelle qualifiche Sprint.