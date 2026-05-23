Paura per Alain Prost, rapina nella villa di Nyon

AGI - Paura per Alain Prost e la sua famiglia. Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è stato vittima martedì mattina di una violenta rapina nella sua villa di Nyon.
Un gruppo di uomini incappucciati avrebbe fatto irruzione nell'abitazione sorprendendo l'ex pilota francese e i suoi familiari. Durante l'assalto, Prost sarebbe stato colpito alla testa riportando lievi ferite.
La cassaforte sotto minaccia
Uno dei figli dell'ex ferrarista sarebbe stato costretto sotto minaccia ad aprire la cassaforte di famiglia ai malviventi, che si sarebbero poi impossessati del bottino prima di fuggire.
L'entità della refurtiva non è stata resa nota, ma il quotidiano svizzero Blick ricorda il legame di lunga data tra Prost e un noto marchio di alta orologeria.
Le indagini della polizia
Dopo l'allarme, la polizia cantonale ha avviato una vasta operazione di ricerca con pattuglie, unità cinofile e il supporto delle autorità francesi, senza però riuscire finora a rintracciare gli aggressori.
Secondo indiscrezioni, Prost sarebbe già rientrato a Dubai, dove trascorre parte dell'anno. La magistratura svizzera ha aperto un'indagine sull'accaduto.
La carriera di Prost
Prost, 71 anni compiuti lo scorso febbraio, ha vinto 51 Gran Premi di Formula 1 ed è stato quattro volte campione del Mondo (1985, 1986 e 1989 con la McLaren e 1993 con la Williams).
Ha debuttato in Formula 1 risale al 1980 su McLaren e la sua attività di pilota nella massima categoria di competizioni su pista è proseguita fino al 1993. In occasione del Gran Premio del Portogallo 1987 ha superato il record di gare vinte appartenuto fino a quel momento a Jackie Stewart (27). Il primato è stato poi battuto da Michael Schumacher nel Gran Premio del Belgio 2001.
Dopo il suo ritiro dalla Formula 1, dal 1997 al 2001 è stato costruttore nella massima serie, portando la sua Prost Grand Prix a disputare 83 Gran Premi, senza tuttavia cogliere vittorie. Dal 2003 ha cominciato a gareggiare nel Trofeo Andros, competizione nella quale è diventato campione nel 2007, 2008 e 2012.