Pep Guardiola lascia il Manchester City

AGI - È il Manchester City a confermarlo: Pep Guardiola lascia a fine stagione dopo dieci anni.
"Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado - le parole di Guardiola - Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui. Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City".
Guardiola, che aveva ancora un anno di contratto, era arrivato al City nel luglio 2016 e ha condotto il club alla conquista di 20 trofei. Il suo legame con il City Football Group non si esaurirà visto che assumerà il ruolo di global ambassador. In questa nuova veste fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorerà su progetti specifici e collaborazioni.