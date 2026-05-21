Da Sinner a Sabalenka, i big del tennis protestano al Roland Garros

AGI - Almeno 20 giocatori, tra cui i numero uno delle rispettive classifiche, Aryna Sabalenka e Jannik Sinner, hanno in programma di ridurre i loro impegni con i media domani al Roland-Garros in segno di protesta contro quella che considerano una distribuzione non equa dei ricavi dei grandi tornei di tennis. E' quanto si apprende da una fonte vicina ai giocatori.
Ad aderire alla protesta sarebbero almeno sette esponenti della top ten maschile e sette della top ten femminile: da oltre un anno chiedono di ricevere il 22% dei ricavi dei quattro tornei del Grande Slam, rispetto all'attuale 15%.
L'idea - secondo la stessa fonte - sarebbe quella di limitare le apparizioni sui media a soli 15 minuti.
Le gare
Inizierà dalla wild card locale Clement Tabur l'avventura al Roland Garros di Jannik Sinner. Completato il Career Golden Masters agli Internazionali di Roma, il numero uno del mondo punta a vincere l'ultimo Slam che manca al suo palmares. Sulla terra rossa di Parigi, dove un anno fa arrivò fino alla finale, mancando tre match point prima di arrendersi a Carlos Alcaraz, il 24enne altoatesino è il grande favorito e vista l'assenza del campione in carica - che salterà anche la stagione sull'erba - nessuno sembra in grado di ostacolarlo.
Detto di Tabur, Sinner troverebbe poi al secondo turno uno fra Fearnley o Cerundolo, possibile derby agli ottavi con Luciano Darderi (che a sua volta esordirà contro Ofner), quindi un quarto con Ben Shelton ed eventuale semifinale con Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev.
Nel quarto di Sinner ci sono anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che inizieranno rispettivamente contro Marton Fucsovics e Tallon Griekspoor: il tennista romano in proiezione potrebbe affrontare Darderi al terzo turno, per il 25enne sanremese ipotetico secondo turno con Tsitsipas o Muller e terzo con Shelton. Flavio Cobolli, all'esordio con un qualificato, è nel secondo quarto di tabellone e negli ottavi potrebbe scontrarsi con Medvedev