William scatenato per l’Aston Villa: “Notte incredibile!”
Il principe William scatenato per l’Aston Villa: “Notte incredibile!”
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Il principe William scatenato per l’Aston Villa: “Notte incredibile!”

L’entusiasmo di William, tifoso dei Villains sin da bambino, è esploso a ogni gol - Tielemans, Buendia e Rogers - in una serata storica per il club
L'esultanza del principe William in tribuna
Afp - L'esultanza del principe William in tribuna
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AGI - "Notte incredibile!": il principe William, grande tifoso dell'Aston Villa, ha portato la sua esultanza per il trionfo in Europa League anche sui social. Dopo aver festeggiato in tribuna a Istanbul, l'erede al trono britannico è sceso negli spogliatoi e ha bevuto birra insieme ai giocatori, come ha riferito Matty Cash: "Si merita momenti come questi, in cui si spera che possa lasciarsi un po' andare", ha spiegato il difensore naturalizzato polacco.

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L'invito era arrivato in un breve incontro prima della finale in cui i giocatori avevano scherzato che si sarebbe potuto unire ai loro festeggiamenti purché pagasse lui per le birre.

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L'esultanza in tribuna e la passione per i Villains

Lo show del principe del Galles è iniziato con l'esultanza scomposta dopo il primo gol di Tielemans al Friburgo: ha abbracciato tutti e ha urlato a squarciagola e la scena si è ripetuta per il secondo di Buendia e il terzo gol di Rogers. Per i Villains è il primo trofeo dal 1996 e quindi è una grande gioia per William, loro fan sin da bambino quando decise di distinguersi dai compagni di scuola che tifavano le più popolari Manchester United e Chelsea.

Il messaggio social e la dedica a Kamara

Nel messaggio il principe ha rimarcato che questa Europa League è arrivata "a 44 anni dall'ultimo trionfo europeo" del Villa, un anno prima della sua nascita. Poi ha ricordato l'infortunato Boubacar Kamara che ha "contribuito a gettare le basi di questo successo" e ha chiuso il messaggio con gli acronimi UTV (viva il Villa) e VTID (Villa fino alla morte).

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