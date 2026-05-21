William scatenato per l’Aston Villa: “Notte incredibile!”

AGI - "Notte incredibile!": il principe William, grande tifoso dell'Aston Villa, ha portato la sua esultanza per il trionfo in Europa League anche sui social. Dopo aver festeggiato in tribuna a Istanbul, l'erede al trono britannico è sceso negli spogliatoi e ha bevuto birra insieme ai giocatori, come ha riferito Matty Cash: "Si merita momenti come questi, in cui si spera che possa lasciarsi un po' andare", ha spiegato il difensore naturalizzato polacco.
L'invito era arrivato in un breve incontro prima della finale in cui i giocatori avevano scherzato che si sarebbe potuto unire ai loro festeggiamenti purché pagasse lui per le birre.
Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware!— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026
Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW
L'esultanza in tribuna e la passione per i Villains
Lo show del principe del Galles è iniziato con l'esultanza scomposta dopo il primo gol di Tielemans al Friburgo: ha abbracciato tutti e ha urlato a squarciagola e la scena si è ripetuta per il secondo di Buendia e il terzo gol di Rogers. Per i Villains è il primo trofeo dal 1996 e quindi è una grande gioia per William, loro fan sin da bambino quando decise di distinguersi dai compagni di scuola che tifavano le più popolari Manchester United e Chelsea.
Il messaggio social e la dedica a Kamara
Nel messaggio il principe ha rimarcato che questa Europa League è arrivata "a 44 anni dall'ultimo trionfo europeo" del Villa, un anno prima della sua nascita. Poi ha ricordato l'infortunato Boubacar Kamara che ha "contribuito a gettare le basi di questo successo" e ha chiuso il messaggio con gli acronimi UTV (viva il Villa) e VTID (Villa fino alla morte).