L' Aston Villa vince l'Europa League. Ennesima magia di Emery

AGI - L' Aston Villa ha vinto l'Europa League battendo il Friburgo per 3-0 nella finale di Istanbul. Per i Villans, sono state decisive le reti di Tielemans al 40', di Buendia al 47' e di Rogers al 57'. E' stato un match senza storia quello di stasera che ha visto l'Aston Villa - al suo secondo trofeo europeo della sua storia, dopo la Coppa dei Campioni del 1982 - dominare la partita senza grossi patemi e consegnare la coppa all'allenatore Unai Emery, al quinto successo personale in questa competizione con tre club diversi (tre volte Siviglia e una volta Villareal). In tribuna a festeggiare con gli inglesi c'era il principe di Galles, Williams, grande tifoso del club di Birmingham.
La cronaca della partita
Dopo tre minuti, Rogers conclude dalla distanza ma Atubolu è pronto e devia in tuffo. Al 10' è ancora Rogers a provarci dal limite con un bel destro a giro che esce di poco alla sinistra del portiere. I tedeschi mettono la testa avanti e al 17', sugli sviluppi di calcio piazzato, Hofler calcia con il mancino da buona posizione ma la palla termina a lato.
La partita si sblocca al 41' in favore dei Villans. Rogers riceve palla sulla sinistra e scodella un pallone al centro sul quale si avventa Tielemans, il quale impatta alla grande con un destro al volo che infila Atubolu per l'1-0. La formazione britannica insiste e allo scadere del recupero trova il raddoppio. Buendia prende palla sul limite destro dell'area e disegna una parabola meravigliosa con il mancino che si infila sotto l'incrocio lontano. Si va al riposo sul 2-0.
Il dominio della squadra di Birmingham prosegue nella ripresa e al 13' arriva il tris. Buendia lavora un bel pallone sulla sinistra e mette un rasoterra sul primo palo sul quale piomba Rogers, che sigla un gol da vero rapinatore d'area di rigore.
Alla mezz'ora Buendia grazia Atubolu da due passi al termine di una pregevole azione tutta di prima, rifinita da un assist al bacio di Tielemans per il compagno. Il resto della partita è pura accademia e il risultato non cambierà più.
Al fischio finale, gli inglesi possono festeggiare insieme ai propri tifosi la conquista della prima Europa League della loro storia, a 44 anni di distanza dalla storica Coppa dei Campioni vinta ai danni del Bayern Monaco. Per Emery sono ora cinque i trionfi su sei finali disputate in questa manifestazione.