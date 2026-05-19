Alcaraz: 'Non parteciperò a Wimbledon. Non sono pronto'

AGI - Alcaraz assente anche a Wimbledon. "La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo a lavorare per il mio ritorno il prima possibile". Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram, dopo il forfait a Madrid, Roma e al Roland Garros, annuncia che non parteciperà nemmeno al torneo di Wimbledon, che l'anno scorso lo aveva visto soccombere in finale contro Sinner.
Alcaraz salterà la stagione sull'erba
Carlos Alcaraz dunque salterà la stagione sull'erba. Il 23enne spagnolo ha annunciato che il problema al polso che lo tiene ai box da Barcellona non è ancora risolto del tutto e dunque non potrà prendere parte nè al torneo del Queen's, dove era chiamato a difendere il titolo, nè soprattutto a Wimbledon.
Il problema al polso non è ancora risolto
Infortunatosi al polso destro a metà aprile a Barcellona, l'attuale numero 2 del mondo ha dovuto saltare Madrid e Roma e non prenderà parte nemmeno al Roland Garros dove era campione in carica.
La doppia rinuncia londinese costerà 1.800 punti nel ranking Atp
La doppia rinuncia londinese gli costerà altri 1800 punti nel ranking Atp, con Jannik Sinner che avrà così la chance di aumentare il gap. Per quanto riguarda il rientro in campo, a questo punto è immaginabile che Alcaraz guardi direttamente alla stagione sul cemento nordamericano.
Alcaraz: "La rivalità con Sinner spinge a dare il meglio"
"Stiamo mostrando al mondo che possiamo stare in campo, dare il massimo e poi, fuori dal campo, essere semplicemente due ragazzi che vanno molto d'accordo. Ci aiutiamo l'un l'altro a tirare fuori il meglio. Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'è bisogno di odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa. Quando competi a questo livello, avere un'amicizia stretta è complicato". A parlare della sua rivalità con Jannik Sinner è Carlos Alcaraz, fra i protagonisti del nuovo numero di "Vanity Fair".