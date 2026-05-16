Tennis Roma, Bolelli-Vavassori in finale nel doppio

AGI - La coppia azzurra costituita da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è in finale nel doppio agli Internazionali di Tennis a Roma. Il binomio italiano ha conquistato l'accesso all'ultimo atto del torneo superando in semifinale il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski. L'incontro si è concluso con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo due ore e tre minuti di gioco.
L'emiliano ed il piemontese, accreditati della testa di serie numero 7 nel tabellone capitolino, hanno domato al terzo set il duo Harrison-Skupski, assicurandosi così la possibilità di competere per il trofeo calcando il campo nella finale in programma domani.
Una finale storica per il tennis italiano
Il risultato riveste un'importanza storica per il movimento tennistico nazionale: una coppia italiana al maschile non faceva finale agli Internazionali di Roma da Pietrangeli-Sirola nel 1963.
La sfida per il titolo
L'ostacolo conclusivo per la conquista del titolo del torneo di Roma sarà rappresentato dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos.
Il titolo se lo giocheranno ora con le teste di serie numero 2 Granollers-Zeballos.