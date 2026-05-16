Sinner batte Medvedev e si prepara a una finale storica

AGI - Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev per 6-2 5-7 6-4. Il match interrotto ieri sera per pioggia, è ripreso oggi pomeriggio subito dopo che la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha terminato l'incontro contro Christian Harrison e Neal Skupski conquistando a sua volta l'accesso alla finale.
Due finali nel segno dell'Italia dunque domani agli Internazionali che si giocano a Roma, con Sinner che sfiderà Ruud e il duo Bolelli-Vavassori impegnato contro la coppia Granollers-Zeballos.
Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia
Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, batte in tre set il russo Daniil Medvedev, settima forza del seeding, e diventa il primo italiano dell'Era Open a disputare due finali di fila al Centrale.
Il match interrotto dalla pioggia
6-2 5-7 6-4, in due ore e 37 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurro al termine di una partita interrotta ieri per pioggia e terminata oggi pomeriggio ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido.
I record del numero uno del mondo
Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l'altoatesino, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui ci era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013).
La striscia vincente dell'azzurro
È poi la 28esima vittoria di fila - 33esima nei 1000 - per il fuoriclasse azzurro, che in finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta.
Le parole di Sinner dopo la semifinale
"È stata una sfida molto diversa. Io non faccio mai fatica a dormire e invece stanotte sì... perché non sai mai cosa può succedere. Sono contento per come sono riuscito a gestire la partita, sono molto contento che la partita sia conclusa". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver sconfitto Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali di tennis a Roma.
Domani il numero uno al mondo giocherà la finale contro Casper Ruud. "Casper sta giocando un tennis di gran lunga migliore adesso - ha sottolineato Sinner - sono contento di potermi giocare la finale. Questo è un torneo speciale per me e per gli italiani. Se andrà bene sarò molto contento, se non andrà bene sarò comunque contento". "Adesso mi devo riposare e devo pensare alla partita di domani" ha concluso il tennista altoatesino.
La notte insonne prima della ripresa
"Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, questa notte non ho dormito quasi niente perché quando sei in mezzo alla partita non è semplice riposare". Queste le parole di Jannik Sinner, nell'intervista in campo, dopo il successo su Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026.
"Vedremo cosa succederà domani, sono molto contento. Questo è un campo molto speciale per me" ma "l'anno scorso la finale non è andata come volevo. Domani proverò a dare il meglio di me" ha concluso il tennista altoatesino in vista della sfida a Casper Ruud per il titolo al Foro Italico.