Internazionali d'Italia, Svitolina regina di Roma, Gauff ko

AGI - Otto anni dopo, a 31 anni, la tennista ucraina Elina Svitolina sui laure campionessa degli Internazionali d'Italia. Per lei, settima forza del seeding, è il 20esimo titolo WTA in carriera. In finale piega al terzo set la statunitense - finalista della passata edizione - Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland.
6-4, 6-7(3), 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek. La tennista ucraina guadagna 1000 punti e da lunedì salirà in settima posizione nel ranking mondiale, scavalcando Muchova, Mboko e Andreeva.
Coco Gauff: Elina ha giocato un torneo incredibile
“Congratulazioni ad Elina, abbiamo lottato ma lei ha giocato un torneo incredibile. Ringrazio il mio team, abbiamo imparato tanto da questo torneo e questa partita mi insegnerà molto in vista del Roland Garros. Un grazie anche al pubblico, che è sempre stato sempre presente nonostante la pioggia”. Queste le parole di Coco Gauff, nel corso della premiazione, al termine della finale degli Internazionali d'Italia, persa contro Elina Svitolina.