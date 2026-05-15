Internazionali, il match tra Darderi e Ruud sospeso per pioggia

ADV
AGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma.
ADV
Darderi in svantaggio nel primo set
ADV
Il match è stato fermato sul 4-1 in favore di Ruud (con palla break per andare sul 5-1).
Sospeso anche l'allenamento di Sinner
Sospeso anche l'allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell'altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19.
Condividi
ADV