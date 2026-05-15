Internazionali, il match tra Darderi e Ruud sospeso per pioggia
Internazionali, Darderi soffre contro Ruud. Match sospeso per pioggia 
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Internazionali, Darderi soffre contro Ruud. Match sospeso per pioggia

La partita al Foro Italico è stata interrotta con l'italiano in svantaggio nel primo set per 4 a 1
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AGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma.

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Darderi in svantaggio nel primo set

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Il match è stato fermato sul 4-1 in favore di Ruud (con palla break per andare sul 5-1).

Sospeso anche l'allenamento di Sinner

Sospeso anche l'allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell'altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19.

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