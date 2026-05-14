Sinner batte Rublev e vola in semifinale a Roma

AGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro si è imposto sul russo Andrej Rublev in due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. In semifinale Sinner affronterà il vincente dell'altro quarto tra il russo Medvedev e lo spagnolo Martin Landaduce. Il numero uno del mondo ha battuto un altro record conquistando il 32mo successo di fila a un torneo Masters 1000 e superando così i 31 di Novak Djokovic. Questa sarà la sua semifinale numero 18 nei 1000, la sesta consecutiva e la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp.
Sinner: "Non ero al 100%, partita difficile"
"È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento". Queste le parole, nell'intervista in campo, di Jannik Sinner dopo il successo su Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. "Sto sentendo un po' di fatica perché ho giocato tante partite ultimamente, ho giocato quattro partite molto diverse qui. Oggi Rublev non ha servito benissimo e mi ha lasciato un po' più libero in risposta", conclude Sinner.
Roma: due italiani in semifinale, è la settima volta
Per la settima volta nella storia degli Internazionali d'Italia due italiani approdano alle semifinali, Luciano Darderi e Jannik Sinner. Era già accaduto lo scorso anno quando ai quarti Sinner superò Ruud e Lorenzo Musetti ebbe la meglio su Zverev. Prima invece era accaduto nel 1957 con la finale tra Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo, nel 1955 con la finale tra Fausto Gardini e Beppe Merlo, nel 1933 con Giovannino Palmieri ed Emanuele Sertorio e nel 1932 con Giorgio De Stefani e Giovannino Palmieri. Il record assoluto invece è del 1934 con 3 azzurri su 4 semifinalisti: furono Giovannino Palmieri, Giorgio De Stefani ed Emanuele Sertorio.