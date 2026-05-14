Il Derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12

AGI - Il derby Roma-Lazio si giocherà alle ore 12 di domenica prossima, 17 maggio. Lo rende noto la prefettura, al termine del vertice dopo l'invito del Tar del Lazio a raggiungere un accordo sull'orario della partita. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.
Vertice in Prefettura
A presiedere la riunione il Prefetto Lamberto Giannini. Presenti, tra i vertici delle forze dell'ordine, anche il Questore di Roma Roberto Massucci.
Il Tar non decide e rinvia il ricorso all'Avvocatura
Il Tar del Lazio aveva rinviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso depositato dalla Lega Serie A contro la decisione della prefettura di posticipare il derby (programmato inizialmente dalla Lega alle 12,30 di domenica) alle ore 20,45 di lunedì. La Serie A aveva presentato ricorso al Tar dopo che l'ultima proposta di anticipare il derby alle ore 12 non era stata ritenuta percorribile dalle autorità di ordine pubblico. La decisione riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.