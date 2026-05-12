Internazionali, Sinner vince il derby contro Pellegrino. Darderi batte Zverev in rimonta. I due azzurri ai quarti
annullando quattro match point
AGI - Il derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Pellegrino si è concluso con la vittoria del numero uno al mondo per 6-2 6-3. Sinner si classifica in questo modo per la terza volta in carriera ai quarti degli Internazionali d'Italia.
Il fuoriclasse altoatesino raggiunge il 22esimo quarto di finale nei Masters 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei.
Si tratta del successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall'Atp 500 di Doha 2026.
Prosegue anche l'imbattibilità contro i giocatori italiani per l'altoatesino, che vince il 19esimo derby su 19 in carriera.
Sinner si prende i quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.
"Il derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo. Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione". Queste le parole, nell'intervista in campo, di Jannik Sinner dopo la vittoria su Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026.
"Ovviamente i quarti già saranno un turno molto importante, oggi c'era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà e spero di essere pronto per i quarti", aggiunge il numero uno del mondo.
Luciano Darderi fa l'impresa: batte Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 e va ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis in corso a Roma. Dovrà ora vedersela con lo spagnolo Rafael Jodar.
È stata una rimonta miracolosa questa di Luciano Darderi, testa di serie numero 18, che salva quattro match point nel secondo set contro Alexander Zverev.
Darderi batte il tedesco 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Crollo totale nel terzo parziale del tedesco, che non difende i quarti raggiunti nel 2025.
Impresa di Darderi, che batte per la prima volta un numero 3 del mondo in carriera. L'azzurro non aveva mai sconfitto un top 10 e nei cinque precedenti contro Sinner, Alcaraz, Draper, Zverev e Musetti non aveva nemmeno vinto un set.
Ai quarti Darderi se la vedrà con Rafael Jodar, che ha eliminato in due set lo statunitense Learner Tien.