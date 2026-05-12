Internazionali: ottavi Musetti, Darderi e derby Sinner-Pellegrino

AGI – È il giorno dei tre moschettieri azzurri agli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Come nel capolavoro di Dumas in realtà sono quattro, ma già sappiamo che, se le cose andranno come tutti gli italiani si augurano, alla fine ai quarti di finale ne resteranno solo tre. Il derby azzurro con il n.1 del mondo Jannik Sinner opposto alla rivelazione del torneo Andrea Pellegrino verso le 15, infatti, ci priverà inevitabilmente di un azzurro, anche se ci garantirà un posto nei quarti.
In campo oggi alle 11 subito Lorenzo Musetti (n.10 ATP e ottavo nel seeding) opposto allo specialista della terra rossa, il norvegese Casper Ruud (ex n.2 del mondo e attuale n.25). Sarà la terza sfida a livello di main draw ATP, con un bilancio di una vittoria a testa, in partite disputate tra 2022 e 2023. C'è un ulteriore match tra i due, risalente alle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2019, vinto in due set da Ruud. Entrambi hanno come miglior risultato al Foro Italico la semifinale: Musetti nell'edizione 2025 (battuto dal futuro campione Carlos Alcaraz), Ruud in tre edizioni (2020, 2022 e 2023).
Darderi tenta l'impresa con Zverev
Sull’arena della BNP Paribas Arena non prima delle 14 si sfideranno poi Luciano Darderi (n.20 ATP) e il terzo nel ranking mondiale Alexander Zverev, due volte campione al Foro Italico (2017 e 2024) e unico avversario sulla carta in grado di impensierire (o quanto meno impegnare) Jannik Sinner. I due si sono affrontati la prima volta proprio a Roma nel 2024, in un match di terzo turno assai combattuto con l'italiano bravo a reggere la potenza del tedesco e portare il primo parziale al tie-break, venendo poi sconfitto in due set. Gli ottavi di finale raggiunti quest'anno rappresentano il miglior piazzamento del 24enne italiano agli Internazionali.
Il derby tra Sinner e Pellegrino
Per gli appassionati italiani, però, la gara più attesa è quella che in teoria dovrebbe riservare le emozioni minori: il derby in programma non prima delle ore 15 sul Centrale tra il n.1 al mondo Jannik Sinner e Andrea Pellegrino (n.155 ATP), proveniente dalle qualificazioni e capace di centrare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un Masters 1000. Scavando negli annali del tennis si scopre che tra i due c'è un solo precedente risalente al 2019 quando al Future M25 di Santa Margherita di Pula il 17enne Jannik, già astro nascente del tennis italiano, vinse 6-1 6-1 Pellegrino.
Il match serale sul Centrale
La giornata degli ottavi maschili si chiude sul Centrale col secondo match del programma serale Daniil Medvedev (n.9 nel ranking) e Thiago Agustin Tirante (n.69 ATP), autore dell'eliminazione di Flavio Cobolli al terzo turno. Non ci sono precedenti tra il 25enne argentino e il 30enne di Mosca, ex n.1 del mondo e campione dell'edizione 2023 degli Internazionali.
I quarti femminili in programma
In campo femminile sono in programma i primi due quarti di finale. Sul Centrale, dopo Musetti-Ruud, si affrontano la 36enne rumena Sorana Cirstea (n.27 del ranking e 26 del seeding), che ha eliminato a sorpresa la n.1 WTA Aryna Sabalenka, e la lettone Jelena Ostapenko (n.36 WTA, ex campionessa a Roland Garros). Il secondo quarto di finale del tabellone femminile apre il programma serale sul Centrale, con la finalista degli IBI25 Coco Gauff (n.4 del ranking e 3 del seeding) opposta a Mirra Andreeva, n.7 del ranking (e ottava del seeding). L’americana ha vinto tutti gli scontri diretti contro la 19enne di Krasnojarsk, il più recente andato in scena proprio al Foro Italico lo scorso anno nei quarti di finale.
In campo il doppio Errani-Paolini
Oggi tornano in campo anche le campionesse delle ultime due edizioni degli IBI Sara Errani e Jasmine Paolini nel match di secondo turno del doppio.