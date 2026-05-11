Sinner in campo, lunedì di 'passione' agli Internazionali

AGI - Torna Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico e i tifosi italiani impazziscono. Il n.1 del mondo è la star del lunedì: sarà impegnato contro Alexei Popyrin (n.60 ATP) alle ore 15. Per gli amanti delle statistiche Jannik conduce per 2 vittorie a 1 nei precedenti, ma l'australiano lo ha sconfitto proprio sulla terra battuta, a Madrid, anche se ormai nel lontano 2021. Quando Sinner poteva perdere anche contro giocatori che non si chiamavano Carlos o Novak.
Dopo Sinner, alle ore 19, scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico Flavio Cobolli (n.12 nel ranking, al miglior piazzamento in carriera), opposto all'argentino Thiago Agustin Tirante (n.69 ATP). Sarà la seconda sfida tra i due: la prima se l'è aggiudicata il 25enne di La Plata, al primo turno del Masters 1000 di Miami 2025. Cobolli, nato per caso a Firenze ma romano (e romanista) doc, è alla settima partecipazione nel torneo di casa e cerca di approdare agli ottavi di finale, mai raggiunti finora.
Gli altri azzurri sulla BNP Paribas Arena
In programma oggi anche il match di altri due azzurri sulla BNP Paribas Arena. Delusione per Mattia Bellucci (n.80 ATP), superato dallo spagnolo Martin Landaluce (n.94 al mondo, al proprio “best”, in tabellone come lucky loser) con un netto 6-4 6-3.
A seguire tocca ad Andrea Pellegrino (n.155 ATP), che proverà l'impresa contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.22 al mondo), è una sfida inedita. Il 29enne di Bisceglie dopo aver superato le qualificazioni ha vinto le prime due partite in carriera nel main draw al Foro Italico, l'esordio contro Luca Nardi e al secondo turno con il ritiro di Arthur Fils dopo solo quattro game.
Il tabellone femminile e il derby statunitense
In campo femminile, causa ecatombe di teste di serie e favorite, da Jasmine Paolini a Aryna Sabalenka, occhi puntati su Coco Gauff (n.4 WTA) che sul Centrale affronta Iva Jovic (n.17 WTA) in un derby statunitense inedito. La due volte campionessa Slam ha raggiunto la finale degli IBI25, battuta da Jasmine Paolini, mentre la 18enne di Torrance è alla prima esperienza in carriera al Foro Italico.
Le sfide delle coppie azzurre nel doppio
Sulla SuperTennis Arena esordio anche per tre coppie azzurre nei tabelloni di doppio, maschile e femminile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (settimi nel seeding) affrontano il duo formato dall'indiano Yuki Bhambri e il neozelandese Michael Venus. A seguire il debutto della coppia regina al Foro Italico nel 2024 e 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini (prime nel seeding del tabellone) opposte al team italiano formato da Gaia Maduzzi e Vittoria Pagnetti (wild card).
Esordio nel doppio anche per Luciano Darderi, che insieme all'argentino Francisco Cerundolo sfida la coppia formata dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic.