Internazionali d'Italia, Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale

AGI - Scoppia a piangere Lorenzo Musetti dopo aver sconfitto Francisco Cerundolo in due tiratissimi set, 7/6-6/4, sul Centrale del Foro e staccato il pass per gli ottavi degli Internazionali d'Italia.
Lacrime che scendono copiose dopo due ore e 12 minuti di gioco mentre si toglie una vistosa fasciatura alla coscia sinistra: "Sono lacrime di gioia e non di tristezza. Stamattina avevo dei dubbi, non ero certo di scendere in campo, la condizione fisica è quella che è", spiega a bordo campo al microfono di Diego Nargiso, mentre il pubblico del Centrale intona "Musooo, Musooo" e dalla tribuna autorità lo applaudono Stefan Edberg, Fiorello e tra gli altri Andrea Bocelli.
Letting it all out— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2026
An emotional Musetti after advancing in his home Masters #IBI26 pic.twitter.com/Pm1uu4QqxX
Una partita sofferta
"È stata una partita sofferta, ho giocato soprattutto di braccio, l'importante ora è recuperare", aggiunge. Con l'argentino, che non sta attraversando un periodo d'oro ma con il quale Musetti aveva perso gli ultimi due confronti, è stata una battaglia di lunghi scambi e di drop-shot che riuscivano meglio all'argentino, protagonista però di regali preziosi per l'azzurro, compresi cinque doppi falli e 47 errori non forzati.
La svolta del primo set
La prima svolta del match c'è stata con il break di Cerundolo sul 4/3 in suo favore, con rimonta dell'azzurro, set point argentino sul 5/4, annullato con un ace, l'unico di Musetti nel match e tie break vinto 9-7 con uno dei sontuosi rovesci lungolinea di Musetti.
Il secondo set e il traguardo
Nel secondo il primo a strappare il servizio all'avversario è stato ancora Cerundolo sull'uno pari, seguito da un controbreak immediato. La vittoria è arrivata con un secondo break quando Musetti conduceva 5 a 4 al terzo match point, anche grazie a un nastro fortunato. Pubblico in delirio, Musetti in lacrime.
Ora la sfida con Ruud
Ora, negli ottavi affronterà Casper Ruud che si è sbarazzato di Jiri Lehecka 6-3, 6-4.