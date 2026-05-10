MotoGp, Martin trionfa in Francia davanti a Bezzecchi

AGI - Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione e già vincitore nella Sprint di ieri, si impone davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura, che in sella all'Aprilia del team Trackhouse certifica una storica tripletta per la casa di Noale.
Ai piedi del podio c'è la Ducati VR46 dell'italiano Fabio Di Giannantonio, che precede la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta. Sesta la Yamaha di Fabio Quartararo davanti alla Ktm Tech3 di Enea Bastianini. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda).
La caduta di Bagnaia
Caduta per Pecco Bagnaia al 16esimo giro, quando il due volte campione del mondo si trovava in seconda posizione, dopo essere scattato dalla pole position.
Le parole di Jorge Martin
"È incredibile. Sono veramente grato a tutti quelli che mi sono stati vicini. Non ho parole, grazie, è stata una bellissima gara, mi sono divertito - ha detto il pilota dell'Aprilia, Jorge Martin, dopo la vittoria nel Gran Premio di Francia -. È stata una gara non facile. Sono partito bene ma c'era casino alla prima curva. Mi aspettavo di essere un po' avanti. Non pensavo per niente alla vittoria e neanche al podio, poi è caduto Bagnaia, sono riuscito a passare Acosta e ho cominciato a pensare alla vittoria".
"Il sorpasso su Bezzecchi è stato difficile, ma sono uscito davvero forte alla 4 per non farmi ri-passare - ha aggiunto -. All'inizio sapevo che c'era tempo, con il gas stavo abbastanza tranquillo, per tenermi qualcosa per la fine: alla fine questo ha pagato. Oggi è stata la prima volta in due giorni che non abbiamo toccato niente. So che moto guido, inizio a capire il limite e posso fare questi sorpassi e sapere fino a quando posso frenare, mantenendo quel limite per andare più forte".
Il commento di Bezzecchi
"Difficile come gara, lunghissima, sapevo di non essere al meglio - ha ammesso Bezzecchi -. Ho cercato di fare il massimo e non so come io sia riuscito a essere davanti per tre quarti della gara, perché il mio passo non era buono. Ho fatto fatica tutto il weekend, non mi sono mai sentito al 100% con la moto, questo è il massimo che potessi fare, ho dato davvero tutto per questo risultato, di cui sono molto contento. Adesso pensiamo a Montmelò".
"Sono contento - ha spiegato il pilota dell'Aprilia perché è stato un weekend dove non sono mai stato veramente a posto. Ho fatto il massimo. Chiaramente a tre giri dalla fine, essere sorpassato fa un po' male, ma ho veramente fatto il massimo".
"Ho sofferto tutto il weekend, e per essere veloce stavo stressando la moto un po' più del solito. L'ultimo colpo l'ho dato quando ho visto che Martin aveva sorpassato Acosta e non guadagnavo più: mi sono detto 'qua mi prende sicuro'. Calo di gomme? Sono calato prima dietro, quindi a quel punto si prova a forzare un po' di più davanti per staccare un po' più forte. È quello che ho fatto per metà gara, mentre verso la fine ho iniziato a faticare anche col davanti, e non riuscivo a entrare bene nelle curve. Anche Ogura veniva su fortissimo, se ci fosse stato un altro giro forse mi avrebbe fregato", ha concluso Bezzecchi.
Ordine di arrivo a Le Mans
Questo l'ordine di arrivo del Gran Premio di Francia della classe MotoGp, quinto appuntamento della stagione (su 22), disputato sul circuito di Le Mans: 1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 41'18"001 alla velocità media di 164,1 km/h 2. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 0"477 3. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 0"874 4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 2"851 5. Pedro Acosta (Esp) Ktm 2"991 6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 7"756 7. Enea Bastianini (Ita) Ktm Tech3 8"615 8. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 12"497 9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini 14"903 10. Luca Marini (Ita) Honda 15"016.
Giro veloce: Francesco Bagnaia (lap 5) in 1'31"164 alla velocità media di 165,2 km/h.