Roma vince a Parma, giallorossi in rincorsa Champions

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AGI - La Roma tiene vivo il sogno Champions con una rocambolesca vittoria per 3-2 sul Parma al Tardini, decisa al 100mo minuto dal rigore concesso dal Var e trasformato da Donyell Malen. I giallorossi erano passati avanti al 22mo proprio con Malen ma al 47mo è arrivato il pareggio dei ducali con Gabriel Strefezza.
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Nel finale succede di tutto. All'87mo il Parma completa la rimonta con Mandela Keita ma al 94mo arriva il pareggio giallorosso con Devyne Rensch.
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Il rigore decisivo e la rincorsa Champions
Al 98mo il Var richiama Chiffi per una trattenuta di Britschgi su Rensch in area e la trasformazione dell'olandese lancia la Roma nella rincorsa al quarto posto.
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