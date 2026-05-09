Paolini eliminata agli Internazionali in rimonta da Mertens

AGI - La regina del Foro Italico ha abdicato: Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia dalla belga Elise Mertens per 4-6, 7-6(5), 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco.
La 30enne toscana ha sbagliato tre match point sul 6-5 nel secondo set prima di arrendersi al tie-break. Paolini è destinata anche a uscire dalla Top 10 dopo questa sconfitta.
Le parole di Jasmine Paolini dopo la sconfitta
"Il tennis è così, regala momenti positivi e negativi, è andata così, ma ora devo ripartire da qui, da partite di livello come quella di oggi che in questa stagione mi sono mancate": Jasmine Paolini, campionessa uscente degli Internazionali d'Italia, saluta il pubblico del Foro al secondo turno, battuta dalla belga Elise Mertens in tre set, 4/6-7/6-6/3 e dopo tre match point sprecati, ma in conferenza stampa cerca di pensare positivo, nonostante il fatto che - lei che nel 2024 è stata numero 4 del ranking mondiale - da lunedì 18 maggio uscirà dalla top 10.
L'analisi dei match point e la strategia futura
"Oggi è stata una partita dura, mi dispiace tantissimo per il risultato, ma ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita bene in campo, ero positiva ed è questo che sto cercando adesso. Giocare a questo livello mi piace, tira fuori la parte più divertente e l'energia devo stare attenta a non cadere nella negatività, alti e bassi ci sono, bisogna accettarli". Rispetto ai tre match point dilapidati, Paolini spiega che avrebbe dovuto essere senz'altro più lucida: "Non ho sfruttato le mie chance - analizza - il primo errore ha sorpreso anche me perché non ho controllato il dritto, nel secondo match point ho staccato, il terzo ho mandato malamente un rovescio in rete. Tornassi indietro mi direi di giocare in modo più aggressivo. La Mertens non ti regala niente, purtroppo il tennis è così, delle volte gira bene delle volte male. Ora devo ripartire da qui".
Il doppio a Roma con Sara Errani
A Roma le resta da difendere il titolo di doppio, in coppia con Sara Errani: esordiranno contro le due wild card azzurre Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti.