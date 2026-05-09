Silva vince la seconda tappa del Giro e conquista la maglia rosa

AGI - Guillermo Thomas Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri, e strappa la maglia rosa a Paul Magnier. Decisivo lo sprint finale, con il corridore uruguaiano della XDS Astana Team che ha anticipato Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
La corsa è stata segnata dalla fuga di Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta; i due battistrada hanno raggiunto un vantaggio di oltre 5 minuti, col gruppo maglia rosa che ha lasciato parecchio spazio prima di iniziare a cucire lo strappo. Il gruppo è tornato compatto a 27 chilometri dal traguardo, subito dopo c'è stata una caduta a causa dell'asfalto scivoloso, coinvolti tanti uomini di classifica (circa 30 corridori) tra cui Santiago Buitrago, Derek Gee e Adam Yates: la corsa è stata neutralizzata per circa due chilometri, poi il gruppo si è spaccato sull'ultima salita di giornata, con la Visma che ha dettato il ritmo in testa.
Gli ultimi chilometri e la vittoria di Silva
A 11 km Jonas Vingegaard ha attaccato, ottima la risposta da parte di Giulio Pellizzari; i due sono stati seguiti da Van Eetvelt. Nell'ultimo chilometro il gruppo è tornato a essere nuovamente compatto; nella volata finale è stato Silva a conquistare la vittoria, terzo posto invece per Giulio Ciccone.
Domani ultima tappa in Bulgaria, la Plovdiv-Sofia di 175 km, poi lunedì il primo giorno di riposo.