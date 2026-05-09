Al Foro Italico, Cobolli e Bellucci avanzano al terzo turno. In campo Sinner

AGI - Giornata più positiva per gli azzurri del tennis agli Internazionali d'Italia. Flavio Cobolli, numero 12 del ranking, avanza al terzo turno domando in due set il francese Terence Atmane (n. 51 Atp) e conquistando la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa, dopo quella del 2024 contro il tedesco Marterer: 7-6(1) 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli.
L'azzurro si giocherà un posto negli ottavi di finale con l'argentino Thiago Agustin Tirante, uscito indenne dalla sfida con la testa di serie numero 17 Cameron Norrie.
Bellucci sorprende al Foro Italico
Ma la sorpresa più bella si chiama Mattia Bellucci. Il numero 80 Atp, dopo il successo all'esordio su Roman Andres Burruchaga, sconfigge in rimonta Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24, con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. Per il tennista di Busto Arsizio si tratta del miglior risultato in carriera a Roma.
Bellucci si giocherà un posto negli ottavi di finale con il lucky loser Martin Landaluce, che ha eliminato in due set il 37enne Marin Cilic con un doppio 6-4.
In campo Sinner
Sul campo Centrale è di scena Jannik Sinner che sfida l'austriaco Sebastian Ofner, n.82 al mondo. Tra i due è il primo confronto diretto nel circuito maggiore, ma l'azzurro ha vinto in due set nel 2019 la finale del Challenger di Ortisei.