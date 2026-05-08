Internazionali di tennis, in campo i 'big': Djokovic e Musetti. Attesa per Jodar

AGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, oggi entrano in campo le teste di serie del tabellone maschile: 32 incontri in programma sui 7 campi di gara. In campo Iga Swiatek (n.3 WTA), Alexander Zverev (n.3 ATP), Novak Djokovic (n.4 ATP), ma anche gli italiani Lorenzo Musetti (n.10 ATP) e Matteo Arnaldi (n.80 ATP), oltre al nome nuovo del tennis mondiale, il 19enne spagnolo di Rafael Jodar (n.34 ATP). I primi tre sono impegnati sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 rispettivamente contro Caty McNally (n.63 WTA), Daniel Altmaier (n.64 ATP) e Dino Prizmic (n.79 ATP).
Per Matteo Arnaldi apre la giornata sulla BNP Paribas Arena sfoda difficilissima contro l’australiano Alex De Minaur (n.8 ATP). In contemporanea nella SuperTennis Arena ci sarà l’esordio agli Internazionali BNL d’Italia di Rafael Jodar opposto al portoghese Nuno Borges (n.52 ATP).
Musetti in serata sul Centrale
Il tennista più atteso (dai tifosi italiani), Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno a Roma, in campo su Centrale non prima delle 20.30 contro il gigante francese Giovanni Mpetshi Perricard, 201 centimetri, n. 59 ATP, che ha già ripetutamente affrontato il fuoriclasse di Carrara uscendone sconfitto 4 volte su 5 ma vincitore dell’ultima sfida, a Bruxelles nel 2025, però su campi duri indoor.
Gli altri italiani in gara oggi
Oltre ad Arnaldi e Musetti oggi in campo anche altri 4 italiani: sulla BNP Paribas Arena l’emergente 18enne Tyra Caterina Grant (n.234 WTA) avrà il difficile compito di provare a tagliare la strada a Victoria Mboko, 19enne canadese, n.9 del mondo, finalista ad Adelaide e Doha, nei quarti a Indian Wells e Miami.
Nel tardo pomeriggio Noemi Basiletti, la 20enne toscana grande sorpresa del torneo, n.427 del mondo passata attraverso pre-qualificazioni e qualificazioni, chiuderà la programmazione della Supertennis Arena affrontando Elina Svitolina, n.10 del mondo, due volte vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia.
In contemporanea alla BNP Paribas Arena Luciano Darderi (n.20 ATP) se la vedrà col tedesco Yannick Hanfmann (n.59 ATP), con il quale si è imposto nei due precedenti faccia a faccia. Sul campo Centrale alle 19.00 Elisabetta Cocciaretto (n.41) sfiderà la statunitense Emma Navarro, oggi n.35 WTA ma già n.8, il 9 settembre del 2024.
Domani tocca a Jannik Sinner
Domani poi è il giorno più atteso: scende in campo Jannik Sinner. Il numero 1 azzurro inizierà il suo percorso agli Internazionali BNL d'Italia sabato, contro l'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del mondo, che ha battuto nell'unico precedente confronto diretto in finale al Challenger di Ortisei nel 2019. Oggi dalle 16 alle 17.30 sul campo 5 Jannik si allenerà con Flavio Cobolli (n.12 ATP) che domani debutterà contro il francese Térence Atmane.