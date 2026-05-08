Il Frosinone cala il pokerissimo: 5 a 0 al Mantova e ritorna in serie A 

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AGI - Dopo il Venezia, anche il Frosinone conquista la promozione diretta in Serie A battendo per cinque a zero il Mantova. La squadra ciociara difende con successo la seconda piazza e ritrova il massimo campionato a due anni dalla retrocessione.
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Niente da fare per il Monza, che conclude la regular season al terzo posto: brianzoli direttamente alle semifinali play-off assieme al Palermo quarto.
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Il Monza affronterà una fra Modena e Juve Stabia mentre i rosanero se la vedranno con la vincente del turno preliminare fra Catanzaro e Avellino, ultima squadra a staccare il biglietto per i play-off.
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