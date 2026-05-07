Europa League, finale è Aston Villa‑Friburgo

AGI - Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio. Nelle semifinali di ritorno di Europa League i Villains si sono imposti per 4-0 sul Nottingham Forest con le reti di Watkins, Buendia e doppietta di McGinn.
I tedeschi del Friburgo hanno superato 3-1 il Braga: doppietta di Kubler, gol di Monzambi e Victor per i portoghesi.
Finale Conference sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano
Sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League in programma a Lipsia il 27 maggio. Il Crystal Palace ha battuto 2-1 lo Shakthar Donetsk dopo l'1-3 dell'andata. Partita subito in discesa per la squadra di Glasner con l'autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo. Il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo con un gol di Alemao. I francesi hanno sbagliato un rigore nel finale.
Il principe William esulta in tribuna per l'Aston Villa
Il principe William ha esultato sulla tribuna del Villa Park per la vittoria per 4-0 del 'suo' Aston Villa sul Nottingham Forest che è valsa ai Villans la finale di Europa League a Istanbul. Il 43enne erede al trono britannico, grande supporter della squadra della zona di Birmingham, è stato fotografato mentre di lasciava andare a poco regali festeggiamenti dopo le quattro reti.
Prima della partita il Principe di Galles, che indossava un cappotto su un maglione blu, aveva parlato con il tecnico del Villa, Unai Emery, e il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel.
In un'intervista alla Bbc, Carlo aveva rivelato il motivo della sua passione per l'Aston Villa: "Cercavo una squadra da tifare, i miei amici a scuola erano tutti tifosi del Manchester United o del Chelsea, allora ho deciso di scegliere una squadra di meta' classifica, che potesse farmi vivere delle montagne russe emotive".