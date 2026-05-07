Matteo Berrettini subito eliminato a Roma, 'provo tristezza e delusione'

AGI - Si infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista romano, numero 100 Atp, si arrende in due set ad Alexei Popyrin con un parziale netto di 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco.
L'australiano al secondo turno se la vedrà con il ceco Jakub Mensik per designare il probabile sfidante di Jannik Sinner (l'azzurro debutterà sabato contro il vincente del match tra Ofner e Michelsen). Con questo ko Matteo Berrettini al termine del torneo uscirà dalla top 100.
La delusione di Berrettini
"Le sensazioni sono di tristezza e delusione, per una partita a cui tenevo - il primo commento a caldo di uno sconsolato Berrettini -. Sapevo che sarebbe potuta essere una partita difficile, perché la prima di un torneo non è mai semplice. Roma nasconde sempre delle insidie, che oggi non sono riuscito a gestire. Ero partito bene, ma sono stato troppo poco continuo e gli alti e bassi nel tennis non pagano".
Uno sguardo al futuro
"Questa è un'annata che è iniziata in un determinato modo e bisogna solo accettare quando arrivano certi tipi di match. Pensare ai prossimi tornei è difficile, non perché non li voglia giocare, ora è anche giusto stare nel dispiacere e nella tristezza perché se non ci fossero vorrebbe dire che non mi importa niente. Mi ricaricherò un paio di giorni, farò un po' di chiarezza con me stesso e poi ripartirò", aggiunge Berrettini.