Champions, il Psg pareggia 1-1 col Bayern Monaco e vola in finale

AGI - Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell'andata, guadagna l'accesso alla finalissima di Champions. Sono Dembélé in avvio e Kane nel finale a mettere la firma sulla partita.
Dopo nemmeno tre minuti, gli ospiti sono già in vantaggio. Kvaratskhelia chiede e ottiene un triangolo, si invola sulla sinistra e serve a rimorchio Dembélé, che buca Neuer con un mancino ravvicinato di prima intenzione.
Il primo tempo
Al 27' è Olise a provarci con il suo classico sinistro a giro sul palo lontano, ma la sfera termina alta di poco. Alla mezz'ora, scattano le proteste bavaresi per un possibile secondo giallo non assegnato a Nuno Mendes per fallo di mano, ma l'arbitro fischia una presunta irregolarità precedente di Laimer. Al 33' ci vuole un super Neuer per salvare in corner un'incornata nell'angolino di Joao Neves.
Le occasioni prima dell'intervallo
Al 44' è Musiala a sfruttare uno spazio centrale per andare al tiro con il mancino, ma Safonov respinge in tuffo. In pieno recupero, Tah ci prova di testa su un piazzato battuto da Kimmich ma la palla esce. Si chiude il primo tempo con i francesi avanti.
La ripresa
Il primo squillo della ripresa arriva al 12' ed è firmato dagli uomini di Luis Enrique, che vanno alla conclusione con Kvaratskhelia con il sinistro, ma Neuer salva di piede. Sette minuti più tardi, Doué si mette in proprio e sgasa sul centro-destra andando poi al tiro, ma Neuer è attento e devia in angolo.
Il forcing finale
Al 24' è Safonov a sventare in tuffo un destro ravvicinato ma debole di Luis Diaz. I parigini si difendono bene e al 43' vanno vicini al raddoppio quando Neuer deve deviare in corner un destro del neo entrato Barcola.
Il gol di Kane e la finale
I padroni di casa si riversano in attacco e in pieno recupero siglano l'1-1 grazie a Kane, che infila Safonov con un potente mancino sotto la traversa. Manca però troppo poco al fischio finale e il risultato non cambierà più. Il prossimo 30 maggio, a Budapest, il Psg proverà a difendere il titolo nella finalissima contro l'Arsenal.