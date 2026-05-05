Giro d'Italia, da venerdì per 3 tappe in Bulgaria

AGI - I giorni che precedono la partenza del Giro d'Italia di ciclismo sono quelli a più alta fibrillazione ed intensi, e anche quest'anno è così, e la conferenza stampa di presentazione della programmazione Rai per la corsa rosa lo ha confermato.
Il Giro partirà venerdì 8 dalla Bulgaria, che ospiterà tre tappe, poi la corsa rosa percorrerà le strade italiane, dalla Calabria, con la tappa Catanzaro-Cosenza, e poi verso il centro e il nord, e infine il 31 maggio la tappa finale ancora una volta a Roma.
Numeri e percorso della corsa rosa
In 21 tappe verranno percorsi 3.468 chilometri, con una media/tappa di 165 km. Il dislivello totale sarà di quasi 49mila metri; sette gli arrivi in salita; una tappa a cronometro; una incursione in Svizzera con la tappa di lunedì 26 da Bellinzona a Cari.
La narrazione Rai del Giro
L'impegno Rai di quest'anno è quello della narrazione del Paese, e sarà una “narrazione culturale”, come ha detto il direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, di recente nomina nell'incarico e alla sua prima conferenza stampa da direttore di un canale Rai.
Raccontare lo sport e la società
Una narrazione “non solo del gesto dell'atleta, ma anche del contesto. Il Giro ha sempre avuto la caratteristica di raccontare un Paese bellissimo come l'Italia” e l'edizione di quest'anno, la 109esima, “lo consente più di ogni altro sport”. Lollobrigida ha parlato di regole di racconto, ovvero “raccontare il Giro, raccontare la società, l'Italia che sta cambiando, e sarà fatto con una squadra ben affiatata”.
Il racconto radiofonico
Il direttore del Giornale Radio e Radio1 Rai, Nicola Rao, ha ricordato che il racconto radiofonico del Giro compie quest'anno 94 anni, la prima volta fu nel 1932 con la tappa finale di quella edizione. È stato ridisegnato il palinsesto di Radio1, con finestre quotidiane, flash sulla tappa in corso e la cronaca in diretta dell'arrivo.
Podcast e memoria storica
“La storia del Giro si interseca con quella del Paese – ha aggiunto Rao – e lo racconteremo”. Inoltre ha annunciato che ci sarà un podcast sulla storia della corsa rosa.
Il punto di vista di Rcs sport
Il tema del racconto è stato al centro anche dell'intervento, in videocollegamento, di Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport: “Il Giro ha raccontato le grandi imprese, la trasformazione del Paese. Abbiamo tutti una grande responsabilità, quella di raccontare al meglio questi eventi”.
Partenza internazionale e ritorno in Italia
“Quest'anno partiamo dalla Bulgaria, dal Mar Nero, da un Paese che non ha mai avuto grandi eventi sportivi, e poi torniamo in Italia, ripartendo dalla Calabria e per finire il 31 maggio sul traguardo di Roma. Spero che sia un altro grande Giro d'Italia”.
Aspetti tecnici e atleti
Dal punto di vista tecnico, “abbiamo un parterre di atleti molto interessante, fatto anche di ciclisti italiani che potrebbero rappresentare grandi sorprese”. Bellino ha aggiunto che “senza la Rai e senza la Gazzetta dello Sport il Giro non sarebbe quello che è”.
Il palinsesto televisivo
Marcello Ciannamea, direttore di Rai Distribuzione, ha sottolineato che il Giro “si colloca benissimo nel palinsesto Rai”, e saranno 170 ore tv complessive, cui poi si aggiungerà il Giro d'Italia donne. Un palinsesto che “racconterà la gente, il territorio, le emozioni”.
Il contributo dell'informazione
Il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, ha ribadito che ogni edizione del tg riporterà “tutte le imprese del Giro”. Ha annunciato un Tg2 Dossier dedicato al Giro ed una puntata speciale di Tg2 Post sulla storia della corsa rosa.
I protagonisti della conferenza
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Giuseppe Pasciucco, direttore Diritti Sportivi Rai; Nico Forletta, caporedattore responsabile Rai Radio1 Sport; Alessandro Fabretti, caporedattore centrale di Rai Sport e team leader del Giro; Giada Borgato, commentatrice del Giro; Giovanni Scaramuzzino, inviato del Gr Rai; e Davide Cassani, ex ciclista e commentatore tecnico Rai, al suo 35esimo Giro d'Italia.