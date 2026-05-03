Il Sassuolo restituisce brio alla corsa Champions

AGI - Il Sassuolo batte 2-0 il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia e aggancia all'ottavo posto il Bologna mentre i rossoneri, rimasti in 10 a metà primo tempo per l'espulsione di Tomori, dovranno ora guardarsi alle spalle per difendere il piazzamento Champions. Per i neroverdi emiliani sono andati a segno Berardi al quinto minuto e Laurentiè al 47mo. Sulla partita ha pesato l'inferiorità numerica per il secondo giallo a Tomori al 24mo minuto.
Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurientè, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo. Prova a rispondere la squadra di Allegri, con il disimpegno sbagliato dal Sassuolo e Leao che dal limite dell'area calcia col mancino mancando di poco la porta di Turati.
Milan in 10
Al 24' arriva però l'episodio che favorisce il Sassuolo, con Tomori che da ammonito fa fallo su Laurientè costringendo Maresca a estrarre il secondo giallo all'indirizzo dell'inglese che lascia in dieci il Milan. Svolta della gara, che il Sassuolo gestisce bene lungo tutto il primo tempo, al contrario dei rossoneri, impacciati e con poche soluzioni offensive. Nella ripresa è ancora il Sassuolo ad approcciare meglio, siglando il raddoppio al 47', grazie allo scambio tra Thorstvedt e Laurientè che porta il francese al tiro potente sul quale non può nulla Maignan.
Allegri prova così a stravolgere il suo undici, con gli ingressi di Loftus-Cheek, Pulisic a Gimenez a dare una nuova impronta offensiva. Il ritmo della gara resta però basso e questo favorisce gli emiliani, che vincendo consolidano così la loro posizione nella parte sinistra della classifica. Niente da fare per il Milan, mai pericoloso per tutto l'arco del secondo tempo e che non riesce a compiere il così passo decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.
SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Walukiewicz 6, Idzes 6 (40' pt Coulibaly 6), Muharemovic 6.5, Garcia 6.5; Kone' 6.5, Matic 6 (1' st Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 7 (14' st Volpato 6), Nzola 6.5 (39' st Pinamonti sv), Lauriente' 8 (39' st Fadera sv). In panchina: Muric, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. Allenatore: Grosso 7.
MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Tomori 4.5, Gabbia 5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (14' st Loftus-Cheek 5.5), Fofana 5.5 (14' st Pulisic 5.5), Jashari 5 (21' st Ricci 6), Rabiot 5.5, Estupinan 5; Nkunku 5.5 (1' st Athekame 6), Leao 5.5 (14' st Gimenez 6). In panchina: Pittarella, Terracciano, Bartesaghi, De Winter; Fullkrug. Allenatore: Allegri 5.
ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5. RETI: 5' pt Berardi; 2' st Lauriente'. NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso al 24' del primo tempo Tomori per somma di ammonizioni. Ammoniti: Matic, Garcia, Volpato, Fadera, Ricci, Loftus-Cheek. Angoli: 3-2 per il Milan. Recupero: 3'; 4'.