Inter: la falsa partenza, poi la rimonta: il film dello Scudetto

AGI - La falsa partenza, poi la grande rimonta fino a prendersi la testa della classifica e non mollarla più. Dopo il finale amaro della scorsa stagione, l'Inter torna a vincere e si cuce sulla maglia il 21esimo scudetto della sua storia.
Ecco, tappa dopo tappa, il 'film' dello scudetto:
1^ GIORNATA (25/08/25)
Partenza col botto per la nuova Inter di Christian Chivu: esordio a San Siro e Torino travolto 5-0 con Bastoni ad aprire le marcature, la doppietta di Thuram e i gol di Lautaro e Bonny.
2^ GIORNATA (31/08/25)
Primo scivolone: in campo ancora al Meazza, i nerazzurri perdono 2-1 con l'Udinese nonostante il vantaggio iniziale di Dumfries.
3^ GIORNATA (13/09/25)
Derby d'Italia amaro e seconda sconfitta di fila: all'Allianz Stadium l'Inter perde con la Juve 4-3, beffata dal gol allo scadere di Adzic. Due volte sotto, i nerazzurri erano riusciti a riprendere la gara con la doppietta di Calhanoglu e a passare in vantaggio con Thuram prima del controsorpasso bianconero.
4^ GIORNATA (21/09/25)
Dimarco e Carlos Augusto firmano il 2-1 sul Sassuolo che permette ai nerazzurri di tornare al successo anche se i punti di ritardo dal Napoli capolista sono sei.
5^ GIORNATA (27/09/25)
Preziosa vittoria a Cagliari: 2-0, in gol Lautaro e Pio Esposito. Col Napoli sconfitto dal Milan, la squadra di Chivu recupera altro terreno.
6^ GIORNATA (04/10/25)
Lautaro e Bonny nel primo tempo, Dimarco e Barella nella ripresa: 4-1 alla Cremonese e aggancio alla Juventus (0-0 col Milan) a -3 dal Napoli primo.
7^ GIORNATA (18/10/25)
La rete di Bonny al 6' basta per espugnare l'Olimpico: 1-0 sulla Roma e aggancio in vetta agli stessi giallorossi e al Napoli a quota 15.
8^ GIORNATA (25/10/25)
L'Inter perde il big match del Maradona col Napoli per 3-1: dopo un discusso rigore realizzato da De Bruyne, McTominay sigla il raddoppio, Calhaloglu accorcia ma Anguissa manda al tappeto la squadra di Chivu che torna a -3.
9^ GIORNATA (29/10/25)
Pronto riscatto a spese della Fiorentina, travolta 3-0: ancora decisivo Calhanoglu con una doppietta, c'è gloria anche per Sucic e la squadra di Chivu resta sulla scia di Napoli e Roma e raggiunge il Milan.
10^ GIORNATA (02/11/25)
Un autogol di Frese al 94' vale il 2-1 al Bentegodi sul Verona, dopo che Giovane aveva pareggiato il vantaggio di Zielinski. Una vittoria fondamentale, che permette di ridurre a un solo punto il divario dal Napoli, bloccato sullo 0-0 dal Como.
11^ GIORNATA (09/11/25)
Lautaro e Bonny stendono la Lazio 2-0 e, complice il ko del Napoli a Bologna, l'Inter sale in vetta assieme alla Roma.
12^ GIORNATA (23/11/25)
Il derby della Madonnina sorride al Milan: il gol di Pulisic decide la sfida e l'Inter scivola a -3 dalla Roma, scavalcata anche da Napoli e dagli stessi cugini rossoneri.
13^ GIORNATA (30/11/25)
All'Arena Garibaldi ci pensa il solito Lautaro: doppietta del Toro e 2-0 al Pisa. Col Milan che batte la Lazio 1-0 e il Napoli che di misura passa sulla Roma la classifica vede le prime quattro squadre in un punto.
14^ GIORNATA (06/12/25)
Prova travolgente contro la sorpresa Como: 4-0 con Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto a segno. Davanti restano Milan e Napoli ma l'Inter è lì.
15^ GIORNATA (14/12/25)
A Marassi arriva il nuovo sorpasso: 2-1 al Genoa con le reti di Bisseck e Lautaro e per la prima volta in stagione l'Inter occupa solitaria il primo posto alla luce del pari del Milan (2-2 col Sassuolo) e dello scivolone del Napoli a Udine.
17^ GIORNATA (28/12/25)
L'Inter, nonostante una gara in meno, chiude il 2025 in testa al campionato grazie al successo di Bergamo (1-0) deciso da Lautaro. Dietro restano in scia Milan (3-0 al Verona) e Napoli (2-0 a Cremona).
18^ GIORNATA (04/01/26)
Anno nuovo, solita Inter: 3-1 al Bologna e vantaggio immutato sulle prime inseguitrici. Di Zielinski, Lautaro e Thuram le firme sulla vittoria.
19^ GIORNATA (07/01/26)
La squadra di Chivu inizia ad allungare: a Parma le reti nel finale di Dimarco e Thuram valgono il +3 sul Milan (1-1 col Genoa) e il +4 sul Napoli (2-2 col Verona).
20^ GIORNATA (11/01/26)
Il big match di San Siro fra Inter e Napoli finisce 2-2: nerazzurri due volte avanti (Dimarco e Calhanoglu su rigore) e due volte ripresi da McTominay ma il Milan non ne approfitta (1-1 a Firenze) e a -4, oltre al Napoli, si riaffaccia la Juve (5-0 alla Cremonese).
RECUPERI
16^ GIORNATA (14/01/26)
Pio Esposito abbatte la resistenza del Lecce (1-0) e l'Inter è campione d'Inverno. I nerazzurri mantengono 3 punti di vantaggio sul Milan (3-1 a Como) e allungano a +6 sul Napoli, bloccato sullo 0-0 dal Parma.
21^ GIORNATA (17/01/26)
A Udine è Lautaro il match-winner (0-1) di una partita che consente ai nerazzurri di tenere a distanza Milan (1-0 sul Lecce) e Napoli (1-0).
22^ GIORNATA (23/01/26)
Moreo spaventa l'Inter con due gol in 23 minuti, poi la squadra di Chivu reagisce e travolge 6-2 il Pisa mandando a segno Zielinski su rigore, Lautaro, Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Una vittoria che vale il +5 sul Milan, bloccato sull'1-1 dalla Roma, e +9 sul Napoli, sconfitto 3-0 dalla Juve a Torino, e gli stessi giallorossi.
23^ GIORNATA (01/02/26)
Poco più di mezz'ora basta a battere la Cremonese (in gol Lautaro e Zielinski) e a mantenere il vantaggio su Milan (3-0 a Bologna) e Napoli (2-1 sulla Fiorentina) mentre si stacca di nuovo la Roma, battuta a Udine.
24^ GIORNATA (06-07-08/02/26)
L'Inter travolge il Sassuolo 5-0: gara già chiusa nel primo tempo (Bisseck e Thuram), poi nella ripresa Lautaro, Akanji e Luis Henrique completano l'opera. E' +8 sul Milan la cui gara col Como è stata rinviata.
25^ GIORNATA (14/02/26)
In vantaggio prima con l'autogol di Cambiaso e poi con Esposito, l'Inter si fa raggiungere per due volte dalla Juve rimasta in dieci ma al 90' Zielinski sigla il 3-2 finale. Restano così 8 i punti sul Milan, vittorioso a Pisa per 2-1.
26^ GIORNATA (21/02/26)
Il Lecce resiste un'ora, poi Mkhitaryan e Akanji gelano il Via del Mare: 2-0 e fuga per l'Inter, a +10 sul Milan (che intanto aveva pareggiato nel recupero col Como), battuto a San Siro dal Parma.
27^ GIORNATA (28/02/26)
Dimarco sblocca la gara col Genoa, poi Calhanoglu dal dischetto non perdona: 2-0 e +10 confermato sul Milan che passa a Cremona con lo stesso risultato.
28^ GIORNATA (08/03/26)
Anche il derby di ritorno è amaro per i nerazzurri: un gol di Estupinan permette al Milan di vincere 1-0 e ridurre a sette punti il distacco.
29^ GIORNATA (14/03/26)
Esposito non basta, la squadra di Chivu si fa raggiungere dall'Atalanta sull'1-1 ma è un pari prezioso perchè il Milan perde con la Lazio e scivola a -8.
30^ GIORNATA (22/03/26) Ancora un pareggio, stavolta a Firenze, dove Esposito sigla subito il vantaggio ma Ndour fissa il risultato sull'1-1. Il Milan batte 3-2 il Torino e va a -6, mentre si rivede negli specchietti il Napoli che con la vittoria a Cagliari risale a -7.
31^ GIORNATA (05/04/26)
Nella domenica di Pasqua l'Inter schianta la Roma 5-2: dopo il botta e risposta fra Lautaro e Mancini, Calhanoglu, ancora Lautaro, Thuram e Barella affondano i giallorossi. Al Maradona il Napoli batte 1-0 il Milan e lo aggancia al secondo posto ma il gap dai nerazzurri è di sette punti.
32^ GIORNATA (12/04/26)
In riva al Lago ecco la vittoria che mette una prima vera ipoteca sullo scudetto: il Como domina un tempo e vola sul 2-0, poi l'Inter la ribalta (doppiette di Thuram e Dumfries) e vince 4-3, portandosi a +9 sul Napoli (1-1 a Parma) mentre il Milan crolla in casa con l'Udinese (0-3).
33^ GIORNATA (17/04/26)
L'Inter ci mette un tempo per abbattere il muro del Cagliari, poi Thuram, Barella e Zielinski firmano il 3-0 che regala agli uomini di Chivu il primo match point: il Napoli, battuto 2-0 dalla Lazio, va a -12 ed è raggiunto dal Milan vittorioso a Verona.
34^ GIORNATA (26/04/26)
A Torino Thuram e Bisseck portano i nerazzurri sul 2-0 ma poi la squadra di Chivu si fa rimontare fino al 2-2 e manca così il primo match point, anche perchè il Napoli (4-0 alla Cremonese) torna a -10.
35^ GIORNATA (03/05/26)
Col Napoli bloccato sullo 0-0 dal Como e il Milan sconfitto dal Sassuolo, basterebbe un pari ma l'Inter batte il Parma 2-0 con le reti di Thuram e Mkhitaryan e conquista il suo 21esimo scudetto.