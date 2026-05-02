Udinese-Torino 2-0. In gol Ehizibue e Kristensen

AGI - L’Udinese ritrova il successo e mette nel mirino quota 50 in campionato. I ragazzi di Kosta Runjaic stendono 2-0 il Torino nel match del Bluenergy Stadium valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A: decidono la sfida le reti di Ehizibue e Kristensen.
Dopo appena 4' la formazione ospite si rende pericolosa con una conclusione di Simeone, che però viene neutralizzata da Okoye. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, tant’è che all’11' arriva un tiro di Kabasele, deviato da Coco.
Il primo tempo
Al 22' la squadra bianconera trova il vantaggio grazie a un tap-in di Zaniolo, ma il gol viene annullato dal Var per un fuorigioco dell’ex Roma. Lo stesso Zaniolo crea apprensione nella retroguardia avversaria anche al 31', quando la sua conclusione viene deviata da un monumentale Coco. Cinque minuti più tardi Solet, su assist del suo numero 10, tenta la spizzata ma la sfera finisce tra le braccia di Paleari.
Il gol che sblocca la partita
Nell’unico minuto di recupero concesso da Mucera nella prima frazione l’Udinese sfonda il muro dei granata: incursione di Solet che serve Ekkelenkamp, il quale mette in mezzo dove c’è Kingsley Ehizibue che devia in rete, realizzando il suo secondo gol consecutivo. Si va a riposo sull’1-0.
La ripresa e il raddoppio
In apertura di ripresa i friulani raddoppiano con un uno-due devastante grazie alla marcatura di Thomas Kristensen: il centrale anticipa tutti sul corner calciato da Miller e sigla il colpo di testa vincente.
Il controllo finale
Il Torino accusa il colpo e rischia di capitolare, tanto che al 65' l’Udinese va a un passo dal tris con Ekkelenkamp, che non sfrutta un assist di Zaniolo. Nel finale i ragazzi di D’Aversa provano a riaprire la partita con tentativi contenuti dalla compagine di casa. I bianconeri amministrano il 2-0 fino al triplice fischio.
Classifica e prossimi impegni
Con questo successo l’Udinese sale a 47 punti in classifica, mentre il Torino resta a quota 41. Nel prossimo turno i friulani saranno impegnati nella trasferta della Unipol Domus contro il Cagliari del 9 maggio; i piemontesi, invece, venerdì ospiteranno il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino.