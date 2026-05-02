Calcio: 'Zittite quella voce', monologo De Zerbi in stile Trap

AGI - Un monologo di quattro minuti per esorcizzare la negatività attorno al suo Tottenham, a serio rischio retrocessione: è diventato virale l'appello a "far tacere quella voce dentro di noi" con cui Roberto De Zerbi ha cercato di scuotere l'ambiente degli Spurs in vista della partita sul campo dell'Aston Villa per la quale ha negato che serva "un miracolo" per strappare i tre punti.
La (tentata) scossa al Tottenham
Il video con le sue parole in apertura di conferenza stampa è destinato a entrare nella storia degli allenatori italiani all'estero, un po' come fu per l'impareggiabile sfuriata di Giovanni Trapattoni al Bayern Monaco nel 1998 in cui il tecnico si lasciò andare a un lungo rimprovero verso i suoi giocatori e in particolare verso Thomas Strunz.
"La voce dentro di noi"
I toni del 46enne allenatore bresciano sono stati più pacati ma altrettanto appassionati e l'inglese era maccheronico come il tedesco del Trap.
"La sfida più significativa che abbiamo davanti è mettere a tacere quella voce dentro di noi, dentro i giocatori, dentro lo staff e i tifosi", ha detto De Zerbi arrivato al Tottenham a marzo, "questa voce produce pensieri negativi e ci dice che siamo sfortunati, che abbiamo avuto troppi infortuni, che abbiamo perso Xavi Simons che nelle ultime due partite era stato uno dei giocatori più importanti per noi".
De Zerbi se l'è presa con chi critica lo staff medico "non all'altezza", il terreno dello stadio e del campo di allenamento ed esclude che il Tottenham possa vincere due o tre partite di fila: "Queste sono tutte cose negative ed è spazzatura", ha concluso, "non è il nostro miglior momento ma chi piange è un perdente e non voglio che chi sta vicino a me piagnucoli o la pensi diversamente da me".