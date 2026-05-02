Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi verso la salvezza

AGI - Si chiude sullo 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa: un pareggio che frena ancor di più la corsa all'Europa dei bergamaschi e che sancisce l'ennesimo passo verso la salvezza della squadra allenata da De Rossi. Poche emozioni e una traversa, quella colpita da Raspadori nel secondo tempo; poi tante imprecisioni da parte di entrambe le parti.
I riflessi sulla classifica e la corsa alla Conference League
Si complicano dunque i sogni di coppa degli orobici, che per qualificarsi in Conference League dovranno conservare il settimo posto in classifica e tifare per l'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio: nel prossimo turno ci sarà la sfida di San Siro col Milan. Per il Genoa il prossimo impegno sarà in casa della Fiorentina e potrebbe scattare la festa per la permanenza in Serie A.
Le scelte tattiche: le mosse di Palladino e De Rossi
Palladino ha deciso di schierare la doppia punta con Krstovic e Scamacca insieme dal primo minuto supportati da un De Ketelaere libero di muoversi tra le linee. De Rossi ha optato per un modulo simile, col doppio trequartista e Colombo unico riferimento offensivo dei rossoblu'.