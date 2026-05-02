F1: Sprint Miami: vince Norris. Leclerc sul podio,sesto Antonelli

AGI - Pochi minuti prima del via della Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026, i piloti e gli ingegneri del "Circus" si sono raccolti sul traguardo per osservare un minuto di silenzio. Tanta commozione ha caratterizzato il ricordo di Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista italiano, scomparso ieri sera all'età di 59 anni. Un momento di profonda unità che ha preceduto l'accensione dei motori sul tracciato cittadino della Florida.
Dominio McLaren a Miami: vince Lando Norris
Una volta spenti i semafori, il britannico Lando Norris (McLaren) ha dominato la scena vincendo la Sprint Race. Il campione del mondo in carica ha confermato il suo stato di grazia precedendo al traguardo il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri (+3"7), completando così una splendida doppietta per il team di Woking. Sul terzo gradino del podio sale il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6"2), autore di un'ottima partenza in cui è stato bravo a scalzare un disattento Andrea Kimi Antonelli.
Errori e penalità: Antonelli e Verstappen arretrano
La gara è stata caratterizzata da tante sbavature per il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Il giovane talento italiano ha rimediato anche una penalità di cinque secondi per track limits, terminando sesto dietro al compagno di squadra George Russell (quarto) e a Max Verstappen, quinto su Red Bull. Chiude in settima piazza Lewis Hamilton su Ferrari, capace di tenersi dietro l'Alpine di Pierre Gasly. Ora l'attenzione si sposta sulle qualifiche per la gara lunga di domani, previste per le ore 22:00.