F1 Miami: Terza pole di fila per Antonelli, dedica a Zanardi
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F1 Miami: Terza pole di fila per Antonelli, dedica a Zanardi

Il 19enne della Mercedes precede Verstappen e Leclerc. Terzo primato consecutivo per il leader iridato che omaggia Alex Zanardi: "Questa pole è per lui"
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AGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il 19enne bolognese taglia il traguardo in 1'27"798 e precede di 0"166 la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Terza pole consecutiva per il giovane pilota italiano, in testa alla classifica iridata, che rifila ben 0"399 al britannico e compagno di scuderia George Russell, che aprira' la terza fila in quinta piazza. Terzo il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 0"345 e quarto il britannico e campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren), vincitore della Sprint, a 0"385. Sesto Lewis Hamilton (Ferrari) davanti a Oscar Piastri (McLaren). Completano la top ten Colapinto (Alpine), Hadjar (Red Bull) e Gasly (Alpine). Domani, alle 22 italiane, la gara lunga. (AGI)Red/Oll (AGI/ITALPRESS) - Roma, 2 mag. - "Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex che era un nostro amico e mando le mie condoglianze alla famiglia. Questa e' per Alex". Lo ha detto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ai microfoni di Sky Sport, dopo la pole position nel Gran Premio di Miami, dedicata ad Alex Zanardi, scomparso oggi all'eta' di 59 anni. (AGI)Red/Oll

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