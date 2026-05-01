Sinner batte Fils in 2 set, prima finale a Madrid

AGI - Jannik Sinner si è qualificato per la prima volta per la finale del Master 1000 di Madrid. L'azzurro numero 1 del mondo ha battuto in due set il francese Arthur Fils, numero 25 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti e senza concedere palle break. Domenica in finale Sinner affronterà il vincente dell'altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx.
Si tratta del 27mo successo consecutivo in un Masters 1000 per l'azzurro che ora potrebbe conquistare il quinto torneo di fila in questa categoria. Il successo regala al 24enne altoatesino diversi record: è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990. Prima di lui c'erano riusciti Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Novak Djokovic a 25. Inoltre diventa il primo giocatore nato negli anni Duemila a raggiungere le 350 vittorie in singolare in carriera nel circuito maggiore. Nell'era Open, solo altri tre giocatori italiani hanno messo a segno un numero superiore di successi nel circuito maggiore: Fabio Fognini (426), Adriano Panatta (395) e Andreas Seppi (386).
Le dichiarazioni di Sinner dopo la vittoria
"Oggi è stato un ottimo giorno, sapevo che lui era uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento", ha commentato a caldo l'altoatesino, "mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po' più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance. In questi momenti cerco di giocare il miglior tennis che riesco". In questi tornei i primi turni sono molto difficili ma poi gli avversari hanno il tuo stesso ritmo", ha osservato.