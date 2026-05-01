Judo, Odette Giuffrida vince il Grand Slam del Tagikistan
Judo, Odette Giuffrida vince il Grand Slam del Tagikistan
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Judo, Odette Giuffrida vince il Grand Slam del Tagikistan

La judoka romana, già due volte bronzo olimpico e reduce dal podio europeo, domina la categoria dei -52 kg battendo in finale la polacca Aleksandra Kaleta
Odette Giuffrida
Afp - Odette Giuffrida
judo Odette Giuffrida
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AGI - Sesto trionfo in carriera tra Grand Prix e Grand Slam per Odette Giuffrida, icona del judo azzurro. A Dushanbe, in Tagikistan, la 31enne judoka di Roma (quartiere Montesacro) ha vinto la categoria fino a 52 chilogrammi nella prima giornata del Grand Slam che si sta svolgendo sui tatami della capitale tagika.

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Giuffrida, due bronzi olimpici, bronzo europeo poche settimane fa, in finale ha sconfitto la polacca Aleksandra Kaleta per tre shido. Nei turni precedenti la portacolori dell'esercito aveva battuto l'altra polacca Kinga Klimczak e le uzbeke Sugdiyona Rafkatova e Mukhayyoa Akhmatova.

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Il bronzo di Kenya Perna

Nella stessa categoria Kenya Perna (Fiamme Gialle) ha conquistato il bronzo.

Il percorso di Perna verso il podio

La 25enne azzurra si è imposta sulla padrona di casa Zuhal Jumaeva e sulla mongola Nandin-Erdene Myagmarsuren per poi perdere in semifinale contro Kaleta. Nella finale per il bronzo, Perna ha sconfitto un'altra atleta della Mongolia, Gal-Od Tserentogtokh (sanzionata tre volte) centrando il primo podio in carriera in un Grand Slam.

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