Il Venezia torna in Serie A: 2-2 con lo Spezia

AGI - Il Venezia torna in Serie A dopo un solo anno di purgatorio: i lagunari hanno pareggiato 2-2 sul campo dello Spezia e grazie alla contemporanea sconfitta del Monza per 3-2 a Mantova hanno potuto festeggiare la promozione con un turno di anticipo. Per la squadra di Stroppa, imbattuta da 13 partite, sono andati a segno Yeboah (7') e Sagrado (70'), poi la rimonta dei liguri con Valoti (73') e Artistico (90'). I brianzoli sono ora terzi a -3 dal secondo posto del Frosinone, a un punto dalla promozione diretta. Nell'ultima giornata il Monza dovrà battere in casa l'Empoli e sperare in una sconfitta casalinga del Frosinone contro il Mantova.
In Lega Pro invece è appesa a un filo la permanenza della Reggiana, battuta 2-1 a Modena (Zampano e Ambrosino per i padroni di casa al 13' e 56', rete di Vicari al 65'). I granata sono ultimi a pari punti con Pescara (sconfitto 1-0 a Padova) e Spezia e a tre lunghezze dal Bari, in zona playout. Il Pescara all'ultima giornata ospiterà proprio lo Spezia in uno spareggio quasi disperato per la salvezza.