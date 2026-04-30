Figc: calciatori e allenatori appoggiano la candidatura di Malagò 

AGI - Calciatori e allenatori di calcio hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è Giovanni Malagò. “A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, Aic e Aiac hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro – si legge in una nota congiunta – nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dal forte impulso iniziale della Lega di Serie A che lo ha indicato, offre ampie garanzie in questa delicata e importante stagione federale nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere”.
Aic e Aiac auspicano dunque che “Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a fuoco di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcio italiano”.
Lega Serie A: "Bene convergenza con Aic e Aiac"
La Lega Calcio Serie A, in una nota, fa sapere di accogliere “con favore” la posizione espressa dall’Assocalciatori e dall’Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. “Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega – si legge nel comunicato – questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento”.
Ezio Simonelli: "Evidente che Malagò è persona giusta"
E oggi Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine della presentazione della terza edizione del progetto “Road to Zero”, ha spiegato che è “evidente” che Malagò sia la persona giusta per guidare la Figc “dato che 19 club su 20 hanno sottoscritto la sua possibile candidatura al termine delle riunioni. Da questo punto di vista il consenso della componente Serie A è quasi totalitario”. In quanto a un possibile commissariamento della Federcalcio da parte del ministro Abodi, Simonelli ha detto: “Credo si sia pronunciato proprio Buonfiglio e al momento non ci sono i presupposti, è una cosa di cui non parlerei più”.