Prezzi dei biglietti troppo cari, niente sold out negli Usa per i Mondiali di calcio

AGI - Doveva essere il grande ritorno del calcio negli Stati Uniti, ma a sei settimane dall'inizio dei Mondiali 2026 l'esordio della nazionale americana si giocherà in uno stadio non completamente esaurito e con diversi buchi. Secondo il Wall Street Journal, la partita tra Stati Uniti e Paraguay del 12 giugno a Los Angeles registra ancora disponibilità di posti, nonostante l'attesa per quello che è considerato il match casalingo più importante per la selezione statunitense dai Mondiali del 1994.
Il dato colpisce anche per il contesto: si tratta della gara inaugurale della squadra a stelle e strisce in un torneo ospitato in casa, in uno stadio da circa 70.000 spettatori, e in un momento di crescita della popolarità del calcio nel Paese. Eppure, a ridosso dell'evento, la domanda non si è tradotta in una corsa all'acquisto.
A frenare le vendite sono soprattutto i prezzi: i tagliandi, fissati direttamente dalla FIFA, partono da oltre 1.100 dollari per i settori meno centrali e possono superare i 4.000 dollari per le posizioni migliori. Cifre che stanno scoraggiando anche i tifosi più appassionati, con alcuni che rinunciano all'acquisto o rimandano la decisione in attesa di eventuali ribassi.
Sistema di vendita e tariffe dinamiche
Il sistema di vendita, basato su tariffe dinamiche legate alla domanda, è finito al centro delle critiche per la scarsa trasparenza. I prezzi non sono stati resi noti in modo completo in anticipo e vengono rilasciati a blocchi, con variazioni significative a seconda della partita e del momento di acquisto.
Popolarità del calcio e controtendenza
Il rallentamento delle vendite, per di più, appare in controtendenza rispetto alla crescita della popolarità del calcio negli Stati Uniti negli ultimi decenni, alimentata anche dallo sviluppo della Major League Soccer e dalla presenza di giocatori di richiamo come Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets, oltre che dai risultati della nazionale e dalle prestazioni di elementi come Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Tyler Adams e Ricardo Pepi.
Rischio per il pubblico locale
Nonostante ciò, il costo elevato dei biglietti rischia di limitare la presenza del pubblico locale proprio nella gara simbolo del torneo.
La difesa della FIFA
La FIFA ha difeso la strategia, sottolineando che il sistema di prezzi dinamici è finalizzato a massimizzare i ricavi del torneo, considerati essenziali per finanziare lo sviluppo del calcio a livello globale.