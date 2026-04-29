Sinner teme Jodar: 'sentite il suono dei suoi colpi'
Sinner non si fida del 19enne Jodar, "sentite il suono dei suoi colpi"
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Sinner non si fida del 19enne Jodar, "sentite il suono dei suoi colpi"

Nei quarti del torneo Atp di Madrid il n.1 del mondo affronta il 19enne nuovo talento del tennis spagnolo
Andrea Cauti
Il 19enne tennista madrileno Rafael Jódar
Foto di OSCAR DEL POZO / AFP - Il 19enne tennista madrileno Rafael Jódar
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AGI - A soli 24 anni Jannik Sinner è ormai considerato un ‘vecchio’ del circuito, un tennista – il numero 1 del mondo – a cui le nuove generazioni si ispirano e che cercano di spodestare. Anche se, a ben guardare, le nuove generazioni hanno pochi anni di meno: c’è il 18enne brasiliano Joao Fonseca, ci sono i 20enni Learner Tien e Jakub Mensik, c’è il 21enne Arthur Fils. Tutti additati dagli esperti come potenziali antagonisti dei Big Two Sinner-Alcaraz. Eppure ancora acerbi e un gradino al di sotto i due fenomeni. Adesso in scena arriva un altro giovanissimo, il 19enne spagnolo Rafael Jódar, nato a Madrid il 17 settembre 2006. Sarà lui a sfidare oggi pomeriggio Jannik Sinner e ‘testare’ sul campo il suo livello effettivo.

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Il baby spagnolo è stato protagonista di un’ascesa incredibile e unica nella storia del tennis: da numero 687 del mondo un anno fa a top 40 (attualmente 42°). Jódar ha vinto lo US Open junior nel 2024, si è qualificato alle Next Gen ATP Finals 2025 battendo Martin Landaluce, ha conquistato il suo primo titolo ATP 250 a Marrakech in marzo 2026 dalle qualificazioni e ha raggiunto la semifinale a Barcellona. Formato al college negli USA alla University of Virginia, gioca con il padre come coach unico e ama il cemento.

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Qualità e colpi migliori

Con 190 cm di altezza, Jódar eccelle per un servizio potente (86% punti sulla prima a Marrakech), colpi solidi e pesanti da fondo su entrambi i lati, rovescio piatto e skidante che sorprende gli avversari, completezza, equilibrio, aggressività e testa solida senza cali di concentrazione. È destro, maturo, umile, con grande intensità fisica e fluidità nei colpi.

Percorso a Madrid Open

Al Mutua Madrid Open 2026, entrato con wild card, Jódar ha battuto De Jong, il n.5 Alex de Minaur (record come più giovane a sconfiggere top 10 in Masters 1000 con WC dopo Sinner) e Joao Fonseca, prima di piegare Vit Kopriva 7-5 6-0 negli ottavi. Oggi nei quarti affronta Sinner sul Manolo Santana alle 16.

Somiglianze con Nadal e Sinner

Spagnolo come Alcaraz, Jódar assomiglia più - con tutte le eccezioni dle caso, a partire dal fatto che è destro - al suo omonimo Nadal: non "ruba gli occhi" ma è efficacissimo e, una volta preso il ritmo, accelera con potenza ed equilibrio. È simile a Sinner in aderenza, appoggi sicuri, risposta, solidità sulle diagonali e fluidità senza sforzo. Il suo rovescio ficcante e preciso, colpi continui e capacità di non mollare la presa potrebbero sorprendere, come con De Minaur.

Sinner su Jódar: "Sentite il suono dei suoi colpi"

Jannik Sinner ha elogiato Rafael Jódar in conferenza stampa dopo averlo visto dal vivo a Madrid durante la vittoria su Alex de Minaur, definendolo un giocatore di grande talento con un futuro brillante. Nota importante: per lo spagnolo ha usato le stesse parole che il grande Nicola Pietrangeli usò per lui: "Colpisce molto pulito e tira con facilità. Puoi sentire il suono quando colpisce, è incredibile".

Jannik, che lo ha voluto vedere giocare dalla tribuna (“Mi piace guardare quelle partite dal vivo, perché in TV non si vedono certe cose. Dal vivo è totalmente diverso") si è detto davvero colpito dal 19enne di Madrid di cui ha elogiato la mentalità: “è tranquillo e spero che continui a migliorare. Sembra molto umile. Sarebbe utile affrontarlo prima di Roma e Parigi". E oggi il suo desiderio viene esaudito.

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