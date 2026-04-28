Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale.

AGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola.
Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un'ora e 27 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l'azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva (66 Atp) e la wild card spagnola Rafael Jodar (42).
Sinner, "ho giocato un match solido"
"Ho giocato bene nei momenti importanti - il primo commento di Sinner a fine gara -. Ho giocato una partita solida, sono riuscito ad alzare il livello quando serviva, giocando con aggressività nei punti imporntanti - È difficile su questa superficie trovare i giusti feedback rispetto ai tornei precedenti e sono contento di essere nei quarti".
In campo Lorenzo Musetti
Dopo l'altoatesino, tocca a Lorenzo Musetti, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, scendere in campo: di fronte c'è il ceco Jiri Lehecka, 14esimo in classifica e 11esimo favorito del seeding.
Riflettori su Flavio Cobolli
In serata riflettori puntati su Flavio Cobolli che ieri ha avuto la meglio sul 21enne paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n.96) in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 e adesso dovrà vedersela con Daniil Medvedev.
Stop per Luciano Darderi
A Madrid, invece, è finita l'avventura di Luciano Darderi fermatosi al terzo turno: l'azzurro, n.22 al mondo e 18esima testa di serie del torneo, si è dovuto arrendere in due set all'argentino Francisco Cerundolo, n.20 Atp e 16 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3, maturato in un'ora e 15 minuti di gioco.