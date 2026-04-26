Torneo di Madrid, Musetti passa agli ottavi di finale

AGI - Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola (combined con un Wta 1000).
Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull'olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5.
La sfida degli ottavi
Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.
In campo Sinner
Alle 16 tocca a Jannik Sinner contro il 22enne qualificato danese Elmer Moller.
Gli altri italiani
Ieri hanno passato il turno anche Flavio Cobolli, che ha battuto in rimonta l'argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 57 del mondo, in tre set, 6-7, 6-1, 6-4, e l'italo-argentino Luciano Darderi che si è imposto sull'argentino Juan Manuel Cerundolo in due set, 6-1, 6-3.
Fuori Paolini ed Errani
Jasmine Paolini e Sara Errani, invece, sono state sconfitte al super tiebreak negli ottavi di finale del doppio femminile. Le due azzurre, numero 1 del seeding, hanno ceduto alle tedesche Vera Zvonareva e Laura Siegemund con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-10.