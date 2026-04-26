Moto Gp: Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi
Moto Gp: Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi
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Moto Gp: Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

Lo spagnolo del team Ducati Gresini vince davanti all'Aprilia del pilota riminese che si conferma leader del campionato. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio
Alex Marquez festeggia la vittoria a Jerez
Jose Luis Contreras / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Alex Marquez festeggia la vittoria a Jerez
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AGI - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa a Jerez davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato.

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Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio

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Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l'altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin.

Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta.

Flop per le due Ducati ufficiali

Out entrambe le Ducati ufficiali. Marc Marquez finisce fuori dopo una caduta al secondo giro, mentre Francesco Bagnaia è costretto al ritiro poco dopo metà gara per un problema alla moto.

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