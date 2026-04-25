Il Lecce strappa un punto a Verona e fa un piccolo passo verso la salvezza
Il Lecce strappa un punto a Verona e fa un piccolo passo verso la salvezza
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Il Lecce strappa un punto a Verona e fa un piccolo passo verso la salvezza

Finisce 0-0 un match avaro di emozioni. Annullato proprio allo scadere un gol degli scaligeri
Il Lecce strappa un punto a Verona e va a +1 dalla zona retrocessione
Alberto PIZZOLI / AFP - Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce
verona lecce
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AGI - Pareggio senza gol tra Verona e Lecce, sfida di bassa classifica tra due squadre che giocano sull'equilibrio precario di situazioni diverse, ma entrambe complicate. Per i veneti retrocessione di fatto solo rimandata, per i salentini un punto che muove la classifica e che permette alla squadra di mister Di Francesco di guadagnare un punto sulla Cremonese e di lasciare, a 4 giornate dalla fine del campionato, il terzultimo posto che vale la B.

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La prima occasione della gara ce l'ha il Verona, con il lancio lungo di Bernede per Belghali che dentro l'area serve a rimorchio Akpa Akpro, rapido nella conclusione che Falcone è reattivo a respingere. Buon approccio del Verona che gestisce la sua presenza nella metà campo del Lecce con un giro palla avvolgente, ma privo di sbocchi.

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Equilibrio nel primo tempo

L'equilibrio permane per tutto il primo tempo, senza particolari lampi da una parte e dall'altra.

Ripresa con occasioni veronesi

Nella ripresa è ancora il Verona a crearsi maggiore spazio in avanti, con Suslov che sulla trequarti salentina libera il sinistro rasoterra parato in tuffo da Falcone. Il Lecce manca di incisività e Di Francesco prova così a scuotere i suoi, inserendo Ngom e Cheddira.

Le occasioni del Lecce

È proprio l'attaccante marocchino ad avere la palla del vantaggio, al 73', sull'iniziativa di Banda che scappa sulla corsia di sinistra e mette il cross per Cheddira, che di piatto non inquadra la porta. Alza il ritmo il Lecce, con Banda che un minuto più tardi spaventa ancora Montipò con un tiro cross che il portiere scaligero alza in corner.

Gol annullato nel recupero

Finale in cui entrambe le squadre provano a ribaltare il fronte, con il Verona che nel recupero troverebbe la rete del vantaggio: punizione dalla trequarti di Lovric e colpo di testa di Edmundsson che termina in rete, salvo poi essere annullato dopo il check al Var di Massa per fallo dello stesso Edmundsson su Falcone.

Situazione in classifica

Si chiude così la gara, con la matematica che non condanna ancora il Verona alla retrocessione, mentre il Lecce conquista un punto che lo tiene appena fuori dalla zona rossa della classifica.

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