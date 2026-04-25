Moto Gp: Marc Marquez cade poi vince la sprint

AGI - Nella Moto Gp Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Condizioni miste a Jerez con partenza asciutta e ultimi giri sotto il diluvio. Bravo e fortunato lo spagnolo, che cade a cinque giri dalla fine ma rientra prima degli altri per il cambio moto spuntando dietro solamente al sudafricano Brad Binder, poi quarto, e a Francesco Bagnaia (Ducati), secondo, in uscita dai box.
Completa il podio Franco Morbidelli (Ducati). Disastro Aprilia: caduta per Marco Bezzecchi e problema ai freni per Jorge Martin dopo poche tornate.
Bagnaia: "L'azzardo del team ha pagato"
"L'azzardo del team ha pagato, non mi sarei mai aspettato un risultato del genere": lo ha detto il pilota torinese Francesco Bagnaia (Ducati) dopo il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. "Appena ho visto un po' di pioggia sulla griglia ho capito che sarebbe stata una gara pazza. C'è voluto qualche giro per avere le condizioni giuste per cambiare moto, poi la pioggia è aumentata e dopo il sorpasso subito da Marc (Marquez, ndr) sono stato attento a non cadere".
Marquez: "Prima vittoria dopo una caduta"
"È la mia prima vittoria dopo una caduta. Sono caduto nel migliore momento e nella curva migliore", ha spiegato Marc Marquez, vincitore della Sprint, "avevo già pensato di cambiare le gomme. E così l'ho fatto subito dopo la caduta. L'unica possibilità era mettere le gomme migliori".