Sinner soffre ma vince all’esordio a Madrid

AGI - Jannik Sinner soffre ma supera l’esordio al Masters 1000 di Madrid, conquistando una vittoria in rimonta che conferma la sua solidità anche nelle giornate più complicate. Il numero uno del mondo ha battuto il francese Benjamin Bonzi (n.104 ATP) con il punteggio di 6-7(6), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco, ribaltando un primo set perso al tie-break e ritrovando ritmo e precisione nei due parziali successivi.
Al terzo turno, Sinner affronterà il danese Elmer Moller, che ha beneficiato del ritiro di Gabriel Diallo sul punteggio di 7-5, 3-3.
Musetti parte forte: Hurkacz battuto in due set
Ottimo esordio anche per Lorenzo Musetti, protagonista di una prestazione solida alla Caja Mágica. Il carrarino, numero 9 del ranking e sesta testa di serie, ha superato il polacco Hubert Hurkacz (oggi n.63 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6(4) in 1 ora e 51 minuti.
Al terzo turno Musetti troverà l’olandese Tallon Griekspoor (n.29 del seeding), reduce dal successo su Damir Dzumhur per 6-3 6-4.
Alcaraz: “Non sarò a Roma né al Roland Garros”
La giornata madrilena è stata segnata anche dall’annuncio di Carlos Alcaraz, che ha confermato il proprio forfait sia per gli Internazionali d’Italia sia per il Roland Garros. Il 22enne spagnolo, fermato da un problema al polso destro che lo aveva già costretto a ritirarsi da Barcellona e a rinunciare a Madrid, ha comunicato su X che lo stop sarà più lungo del previsto.“La cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e al Roland Garros. È un momento complicato, ma ne usciremo più forti”, ha scritto il numero 2 del mondo.
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