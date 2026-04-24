"Piena fiducia in Gasperini". E' l'ufficiale l'addio tra la Roma e Ranieri 

AGI - "L'AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l'addio dell'ex tecnico e advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l'attuale allenatore Gian Piero Gasperini.
"Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L'AS Roma verrà sempre al primo posto", si legge nella nota del club che conferma la piena fiducia nel percorso che attende la società sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della storia giallorossa.
Ieri, poche ore prima che circolasse la notizia del divorzio tra il club e il senior advisor, ufficializzata oggi con la nota della società giallorosso, Ranieri aveva ritirato il "Premio Città di Roma" al Salone d'Onore del Coni esprimendo parole di circostanza ed evitando di ritornare sul tema della lite a distanza con il tecnico Gasperini. "Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto, quindi forza Roma sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo", le sue parole
"Ricevo questo premio con orgoglio - aveva poi aggiunto Ranieri - è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello, parti dal basso e vieni premiato qui, è qualcosa che da bambino non mi sarei aspettato. Ringrazio tutti per aver pensato a me e per il lavoro meraviglioso che state facendo. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui i ragazzi non sanno dove andare e non hanno un sogno, voi state aprendo la via per un sogno a tanti ragazzi".
Il ministro Abodi, "qualcosa con Ranieri non ha funzionato"
"Ranieri? La società decide ciò che vuole. Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato. Ranieri è un patrimonio acquisito del calcio italiano". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport, sulla separazione tra Claudio Ranieri e il club giallorosso.