Trump, Italia ai Mondiali? Non ci penso molto, fatemi riflettere

AGI - "Non ci penso molto". Il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, ha risposto così alla Casa Bianca chi gli chiedeva della possibilità che l'Italia partecipi ai prossimi Mondiali di calcio negli Usa al posto dell'Iran. "È una domanda interessante. Lasciatemi riflettere un po'", ha aggiunto Trump.
Gli Usa non vogliono escludere l'Iran
Gli Stati Uniti non intendono escludere l'Iran dai Mondiali di calcio di quest'estate. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio, dopo che un funzionario statunitense aveva sollevato la possibilità di reinserire l'Italia, che non si è qualificata per il torneo. "Il problema con l'Iran non sarebbero i suoi atleti. Sarebbero alcune delle altre persone che vorrebbero portare con sè", ha detto Rubio ai giornalisti. "Se i giocatori iraniani decidono di non venire di propria iniziativa, è perché hanno deciso di non venire", ha continuato.
"Quello che non possono fare è portare nel nostro Paese un gruppo di terroristi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche fingendosi giornalisti e preparatori atletici". "Non so da dove provenga questa voce; si tratta di speculazioni sul fatto che l'Iran potrebbe decidere di non venire e che l'Italia prenderebbe il suo posto", ha aggiunto il Segretario di Stato. "Non vogliamo penalizzare i giocatori", ha sottolineato Trump. A metà marzo, tuttavia, il presidente statunitense aveva affermato che la nazionale iraniana non sarebbe stata "al sicuro" se si fosse recata negli Stati Uniti. L'Iran dovrebbe disputare le sue tre partite del Gruppo G a Los Angeles contro la Nuova Zelanda (16 giugno) e il Belgio (21 giugno), e poi a Seattle contro l'Egitto (27 giugno). Il suo centro di allenamento dovrebbe essere a Tucson, in Arizona.
L'ambasciata iraniana: "Gli Usa temono anche i nostri giocatori"
L'ambasciata iraniana in Italia ha criticato aspramente l'ipotesi che gli Stati Uniti escludano la nazionale di Teheran dai mondiali e fare posto all'Italia. "Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici", si legge in un post della rappresentanza sui social media. "L'Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche", si ricorda. "Il tentativo di escludere l'Iran dalla coppa del Mondo mostra soltanto la 'bancarotta morale' degli Stati Uniti, che temono perfino la presenza di undici giovani iraniani sul terreno di gioco", si chiude il post.